Zľava až do výšky 69 % na TeamMapper

Nasaďte TeamMapper jedným kliknutím.

Samo-hostený nástroj na tvorbu myšlienkových máp v reálnom čase, ktorý umožňuje tímom spoločne brainstormovať, plánovať a štruktúrovať nápady.

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Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte TeamMapper jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť TeamMapper

TeamMapper je open-source aplikácia na tvorbu myšlienkových máp, ktorá umožňuje tímom vytvárať, zdieľať a upravovať myšlienkové mapy spoločne v reálnom čase cez WebSockets. Vyvinutá ako nástupca ukončeného projektu mindmapp, zameriava sa na spoluprácu bez potreby používateľských účtov — zdieľajte odkaz s povoleniami len na zobrazenie alebo úpravu a členovia tímu sa môžu okamžite pripojiť k relácii.

Vlastné hostovanie TeamMapperu na vašom vlastnom VPS udržiava brainstormingové stretnutia, projektové plány a tímové znalosti výlučne na infraštruktúre, ktorú kontrolujete. Štandardne sú myšlienkové mapy automaticky vymazané po 30 dňoch z dôvodu súladu s GDPR, a konfigurovateľné retenčné okno umožňuje tímom v regulovaných prostrediach prispôsobiť správanie ochrany súkromia tak, aby zodpovedalo ich vlastným politikám bez závislosti od poskytovateľa SaaS tretej strany.

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Kľúčové vlastnosti TeamMapper

Spolupráca v reálnom čase

WebSocketové relácie umožňujú viacerým členom tímu upravovať tú istú myšlienkovú mapu súčasne, pričom zmeny sa okamžite zobrazujú všetkým, ktorí sú pripojení k mape.

Zákaz zdieľania účtov

Zdieľajte myšlienkovú mapu pomocou odkazu alebo QR kódu s povoleniami iba na zobrazenie alebo na úpravu — hostia sa môžu pripojiť bez vytvorenia účtu alebo prihlásenia.

Bohaté prispôsobenie uzlov

Pridajte obrázky, ikony, farby, štýly písma a hypertextové odkazy k uzlom, aby ste premenili ploché osnovy na vizuálne štruktúrované diagramy vhodné na prezentácie.

Import a Export

Presúvajte myšlienkové mapy do a z TeamMapperu pomocou formátov JSON, Mermaid, SVG, PDF alebo PNG na zdieľanie so zainteresovanými stranami alebo archiváciu offline.

Predvolené nastavenia priateľské k GDPR

Myšlienkové mapy sa automaticky vymažú po konfigurovateľnej dobe uchovávania (predvolene 30 dní), čo pomáha tímom spĺňať požiadavky na ochranu súkromia bez manuálneho čistenia.

Späť a Skratky

Úplná história vrátenia/opakovania a komplexná sada klávesových skratiek udržujú editor rýchlym pre pokročilých používateľov, ktorí vytvárajú rozsiahle alebo hlboko vnorené myšlienkové mapy.

Prečo spustiť TeamMapper na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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30-dňová záruka vrátenia peňazí

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