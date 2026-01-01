Nasaďte TeamMapper jedným kliknutím.
Samo-hostený nástroj na tvorbu myšlienkových máp v reálnom čase, ktorý umožňuje tímom spoločne brainstormovať, plánovať a štruktúrovať nápady.
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S čím sa dá postaviť TeamMapper
TeamMapper je open-source aplikácia na tvorbu myšlienkových máp, ktorá umožňuje tímom vytvárať, zdieľať a upravovať myšlienkové mapy spoločne v reálnom čase cez WebSockets. Vyvinutá ako nástupca ukončeného projektu mindmapp, zameriava sa na spoluprácu bez potreby používateľských účtov — zdieľajte odkaz s povoleniami len na zobrazenie alebo úpravu a členovia tímu sa môžu okamžite pripojiť k relácii.
Vlastné hostovanie TeamMapperu na vašom vlastnom VPS udržiava brainstormingové stretnutia, projektové plány a tímové znalosti výlučne na infraštruktúre, ktorú kontrolujete. Štandardne sú myšlienkové mapy automaticky vymazané po 30 dňoch z dôvodu súladu s GDPR, a konfigurovateľné retenčné okno umožňuje tímom v regulovaných prostrediach prispôsobiť správanie ochrany súkromia tak, aby zodpovedalo ich vlastným politikám bez závislosti od poskytovateľa SaaS tretej strany.
Kľúčové vlastnosti TeamMapper
Spolupráca v reálnom čase
WebSocketové relácie umožňujú viacerým členom tímu upravovať tú istú myšlienkovú mapu súčasne, pričom zmeny sa okamžite zobrazujú všetkým, ktorí sú pripojení k mape.
Zákaz zdieľania účtov
Zdieľajte myšlienkovú mapu pomocou odkazu alebo QR kódu s povoleniami iba na zobrazenie alebo na úpravu — hostia sa môžu pripojiť bez vytvorenia účtu alebo prihlásenia.
Bohaté prispôsobenie uzlov
Pridajte obrázky, ikony, farby, štýly písma a hypertextové odkazy k uzlom, aby ste premenili ploché osnovy na vizuálne štruktúrované diagramy vhodné na prezentácie.
Import a Export
Presúvajte myšlienkové mapy do a z TeamMapperu pomocou formátov JSON, Mermaid, SVG, PDF alebo PNG na zdieľanie so zainteresovanými stranami alebo archiváciu offline.
Predvolené nastavenia priateľské k GDPR
Myšlienkové mapy sa automaticky vymažú po konfigurovateľnej dobe uchovávania (predvolene 30 dní), čo pomáha tímom spĺňať požiadavky na ochranu súkromia bez manuálneho čistenia.
Späť a Skratky
Úplná história vrátenia/opakovania a komplexná sada klávesových skratiek udržujú editor rýchlym pre pokročilých používateľov, ktorí vytvárajú rozsiahle alebo hlboko vnorené myšlienkové mapy.
Prečo spustiť TeamMapper na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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