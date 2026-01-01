Zľava až do výšky 69 % na Yopass

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Šifrovaná služba na zdieľanie tajomstiev na odosielanie hesiel a citlivých údajov prostredníctvom jednorazových odkazov, ktoré sa samy zničia.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť Yopass jedným kliknutím.

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KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Yopass

Yopass je open-source služba na zdieľanie šifrovaných tajomstiev, ktorá vám umožňuje bezpečne zdieľať heslá, tokeny a citlivé súbory bez toho, aby ste ich nechávali v e-mailových vláknach, chatových záznamoch alebo tiketoch podpory. Tajomstvá sú šifrované v prehliadači pomocou OpenPGP predtým, ako sú odoslané na server – dešifrovací kľúč sa nikdy nedostane na server, takže ani hostiteľ nemôže čítať vaše tajomstvá. Každé tajomstvo získa jedinečnú jednorazovú URL adresu, ktorá sa automaticky zničí po zobrazení alebo po konfigurovateľnej dobe platnosti.

Vlastné hostovanie Yopassu na vašom VPS poskytuje vašej organizácii súkromný, auditovateľný kanál na zdieľanie poverení a citlivých konfiguračných údajov. Nie sú tu žiadne účty na správu, žiadne sledovanie a žiadne ukladanie v nešifrovanej podobe – len čisté rozhranie na bezpečné zdieľanie tajomstiev v rámci tímov alebo s externými stranami.

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Kľúčové vlastnosti Yopass

End-to-end šifrovanie

Tajomstvá sú šifrované v prehliadači pomocou OpenPGP pred prenosom, čím sa zabezpečí, že server nikdy nemá prístup k nešifrovaným dátam.

Jednorazové odkazy

Každé tajomstvo generuje jedinečnú URL adresu, ktorá je natrvalo zničená po prvom zobrazení, čím sa zabráni neoprávnenému opätovnému prístupu.

Konfigurovateľná platnosť

Nastavte tajomstvá tak, aby automaticky vypršali po hodinách, dňoch alebo týždňoch, aby sa zabudnuté odkazy nemohli použiť na získanie zastaraných citlivých údajov.

Vlastná ochrana heslom

Pridajte voliteľnú heslovú frázu k tajomstvu pre dodatočnú vrstvu ochrany nad rámec samotného jednorazového odkazu.

Zdieľanie súborov

Nahrávajte a zdieľajte šifrované súbory spolu s textovými tajomstvami, pričom streamované šifrovanie udržiava obsah súborov súkromný od začiatku do konca.

Nevyžadujú sa žiadne účty

Príjemcovia pristupujú k tajomstvám prostredníctvom priameho odkazu bez prihlásenia, čo umožňuje bezproblémové zdieľanie poverení s externými dodávateľmi alebo klientmi.

Prečo spustiť Yopass na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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