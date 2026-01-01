Nasadiť Yopass jedným kliknutím.
Šifrovaná služba na zdieľanie tajomstiev na odosielanie hesiel a citlivých údajov prostredníctvom jednorazových odkazov, ktoré sa samy zničia.
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S čím sa dá postaviť Yopass
Yopass je open-source služba na zdieľanie šifrovaných tajomstiev, ktorá vám umožňuje bezpečne zdieľať heslá, tokeny a citlivé súbory bez toho, aby ste ich nechávali v e-mailových vláknach, chatových záznamoch alebo tiketoch podpory. Tajomstvá sú šifrované v prehliadači pomocou OpenPGP predtým, ako sú odoslané na server – dešifrovací kľúč sa nikdy nedostane na server, takže ani hostiteľ nemôže čítať vaše tajomstvá. Každé tajomstvo získa jedinečnú jednorazovú URL adresu, ktorá sa automaticky zničí po zobrazení alebo po konfigurovateľnej dobe platnosti.
Vlastné hostovanie Yopassu na vašom VPS poskytuje vašej organizácii súkromný, auditovateľný kanál na zdieľanie poverení a citlivých konfiguračných údajov. Nie sú tu žiadne účty na správu, žiadne sledovanie a žiadne ukladanie v nešifrovanej podobe – len čisté rozhranie na bezpečné zdieľanie tajomstiev v rámci tímov alebo s externými stranami.
Kľúčové vlastnosti Yopass
End-to-end šifrovanie
Tajomstvá sú šifrované v prehliadači pomocou OpenPGP pred prenosom, čím sa zabezpečí, že server nikdy nemá prístup k nešifrovaným dátam.
Jednorazové odkazy
Každé tajomstvo generuje jedinečnú URL adresu, ktorá je natrvalo zničená po prvom zobrazení, čím sa zabráni neoprávnenému opätovnému prístupu.
Konfigurovateľná platnosť
Nastavte tajomstvá tak, aby automaticky vypršali po hodinách, dňoch alebo týždňoch, aby sa zabudnuté odkazy nemohli použiť na získanie zastaraných citlivých údajov.
Vlastná ochrana heslom
Pridajte voliteľnú heslovú frázu k tajomstvu pre dodatočnú vrstvu ochrany nad rámec samotného jednorazového odkazu.
Zdieľanie súborov
Nahrávajte a zdieľajte šifrované súbory spolu s textovými tajomstvami, pričom streamované šifrovanie udržiava obsah súborov súkromný od začiatku do konca.
Nevyžadujú sa žiadne účty
Príjemcovia pristupujú k tajomstvám prostredníctvom priameho odkazu bez prihlásenia, čo umožňuje bezproblémové zdieľanie poverení s externými dodávateľmi alebo klientmi.
Prečo spustiť Yopass na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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