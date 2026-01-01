Nasaďte klienta NetBird jednoklikovou inštaláciou.
Mesh VPN klient založený na WireGuard, ktorý pripojí váš VPS k zabezpečenej súkromnej sieti s riadením prístupu s nulovou dôverou.
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S čím sa dá postaviť NetBird Client
NetBird Client je moderné VPN riešenie, ktoré vytvára overlay siete založené na WireGuard medzi zariadeniami bez zložitej konfigurácie servera. Automaticky nadväzuje peer-to-peer pripojenia s funkciami podnikovej úrovne vrátane integrácie SSO, viacfaktorovej autentifikácie a podrobných prístupových politík – všetko spravované prostredníctvom centrálnej riadiacej roviny bez tradičného VPN hubu.
Spustením klienta NetBird na vašom VPS pripojíte vašu cloudovú infraštruktúru k vašej súkromnej sieti NetBird, čo umožňuje bezpečný, šifrovaný prístup k službám a zdrojom v celom vašom prostredí, pričom citlivé pracovné zaťaženia zostávajú úplne mimo verejného internetu a pod vašou plnou kontrolou.
Kľúčové vlastnosti NetBird Client
WireGuard mesh sieťovanie
Automaticky vytvára priame peer-to-peer WireGuard tunely medzi zariadeniami, čím zabezpečuje vysokovýkonné šifrované pripojenie bez úzkeho miesta centrálneho VPN servera.
Riadenie prístupu Zero Trust
Granulárne sieťové politiky presne určujú, ktoré zariadenia a používatelia môžu pristupovať ku ktorým zdrojom, vynucujúc prístup s najmenšími oprávneniami v rámci celej vašej infraštruktúry.
Integrácia SSO a MFA
Integruje sa s populárnymi poskytovateľmi identít pre jednotné prihlásenie a viacfaktorovú autentifikáciu, prináša podnikovú bezpečnosť do vašej súkromnej siete bez dodatočných nástrojov.
Automatické prechádzanie NAT
Vstavané hole-punching a záložný prenos cez relé zabezpečujú spoľahlivé pripojenie, aj keď sú zariadenia za bránami firewall alebo reštriktívnym NAT, nevyžadujúc manuálne presmerovanie portov.
Kvantovo odolné šifrovanie
Voliteľná integrácia Rosenpass pridáva post-kvantovú výmenu kľúčov na WireGuard, čím zabezpečuje vaše šifrované tunely do budúcnosti proti vznikajúcim hrozbám.
Prečo spustiť NetBird Client na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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