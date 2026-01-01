Nasadiť RSS Bridge v inštalácii na jedno kliknutie.
Samohostovaný most, ktorý mení webové stránky bez RSS na čisté, odoberateľné kanály pre ľubovoľného čitateľa.
Vyberte si VPS plán pre RSS Bridge
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť RSS Bridge
RSS Bridge je open-source PHP služba, ktorá generuje RSS a Atom kanály pre stránky, ktoré ich už nepublikujú — sociálne siete, video platformy, spravodajské portály, diskusné fóra a dlhý zoznam stránok, ktoré v poslednom desaťročí potichu prestali poskytovať kanály. Obsahuje stovky komunitne udržiavaných mostov a každý z nich sprístupňuje ako stabilnú URL adresu kanála, na ktorú sa môžete prihlásiť z ľubovoľnej čítačky.
Vlastné hostovanie RSS Bridge na vašom vlastnom VPS udržuje váš zoznam na čítanie súkromný, obchádza obmedzenia rýchlosti a výpadky verejných inštancií, ktoré prichádzajú so zdieľanými komunitnými nasadeniami, a umožňuje vám presne určiť, ktoré mosty vaša inštancia sprístupňuje. V kombinácii s vlastnou hostovanou čítačkou, ako je FreshRSS alebo CommaFeed, vám to vráti kontrolu nad tým, ako konzumujete otvorený web.
Kľúčové vlastnosti RSS Bridge
Stovky mostov
Generujte kanály z kanálov YouTube, časových osí Mastodon, subredditov Reddit, stránok Bandcamp, vydaní GitHub, spravodajských webov a mnohých ďalších zdrojov hneď po vybalení.
Viacero formátov kanálov
Poskytujte každý zdroj ako Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML alebo obyčajný text, aby ho mohol použiť akýkoľvek čitateľ, scraper alebo spotrebiteľ webhookov.
Mostová biela listina
Obmedzte svoju inštanciu na vybranú sadu mostov prostredníctvom
whitelist.txt na kontrolu využívania zdrojov a zabránenie odhaleniu zriedkavo používaných scraperov.
Načítavanie na úrovni prehliadača
Združuje curl-impersonate, aby požiadavky vyzerali ako skutočný prehliadač Chrome a obchádzali stránky, ktoré blokujú štandardných klientov HTTP.
Vlastné mosty
Vložte svoje vlastné
Bridge.php súbory do konfiguračného zväzku na získavanie dát z akejkoľvek stránky, ktorú potrebujete, bez forkovania projektu.
Nie sú potrebné žiadne účty
Bezstavové webové UI bez používateľov, bez databázy a bez registrácie – URL adresy kanálov sú jediným trvalým stavom.
Prečo spustiť RSS Bridge na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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