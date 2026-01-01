Zľava až do výšky 69 % na RSS Bridge

Nasadiť RSS Bridge v inštalácii na jedno kliknutie.

Samohostovaný most, ktorý mení webové stránky bez RSS na čisté, odoberateľné kanály pre ľubovoľného čitateľa.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť RSS Bridge v inštalácii na jedno kliknutie.

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17,99
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 8 GB
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35,99
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
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64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť RSS Bridge

RSS Bridge je open-source PHP služba, ktorá generuje RSS a Atom kanály pre stránky, ktoré ich už nepublikujú — sociálne siete, video platformy, spravodajské portály, diskusné fóra a dlhý zoznam stránok, ktoré v poslednom desaťročí potichu prestali poskytovať kanály. Obsahuje stovky komunitne udržiavaných mostov a každý z nich sprístupňuje ako stabilnú URL adresu kanála, na ktorú sa môžete prihlásiť z ľubovoľnej čítačky.

Vlastné hostovanie RSS Bridge na vašom vlastnom VPS udržuje váš zoznam na čítanie súkromný, obchádza obmedzenia rýchlosti a výpadky verejných inštancií, ktoré prichádzajú so zdieľanými komunitnými nasadeniami, a umožňuje vám presne určiť, ktoré mosty vaša inštancia sprístupňuje. V kombinácii s vlastnou hostovanou čítačkou, ako je FreshRSS alebo CommaFeed, vám to vráti kontrolu nad tým, ako konzumujete otvorený web.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti RSS Bridge

Stovky mostov

Generujte kanály z kanálov YouTube, časových osí Mastodon, subredditov Reddit, stránok Bandcamp, vydaní GitHub, spravodajských webov a mnohých ďalších zdrojov hneď po vybalení.

Viacero formátov kanálov

Poskytujte každý zdroj ako Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML alebo obyčajný text, aby ho mohol použiť akýkoľvek čitateľ, scraper alebo spotrebiteľ webhookov.

Mostová biela listina

Obmedzte svoju inštanciu na vybranú sadu mostov prostredníctvom whitelist.txt na kontrolu využívania zdrojov a zabránenie odhaleniu zriedkavo používaných scraperov.

Načítavanie na úrovni prehliadača

Združuje curl-impersonate, aby požiadavky vyzerali ako skutočný prehliadač Chrome a obchádzali stránky, ktoré blokujú štandardných klientov HTTP.

Vlastné mosty

Vložte svoje vlastné Bridge.php súbory do konfiguračného zväzku na získavanie dát z akejkoľvek stránky, ktorú potrebujete, bez forkovania projektu.

Nie sú potrebné žiadne účty

Bezstavové webové UI bez používateľov, bez databázy a bez registrácie – URL adresy kanálov sú jediným trvalým stavom.

Prečo spustiť RSS Bridge na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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