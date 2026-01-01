Nasaďte Shiori jedným kliknutím.
Samoobslužný správca záložiek, ktorý automaticky archivuje webové stránky offline, takže uložený obsah zostane prístupný, aj keď pôvodný zmizne.
Vyberte si VPS plán pre Shiori
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Shiori
Shiori je samoobslužný správca záložiek napísaný v Go a navrhnutý ako alternatíva k Pocket a Instapaper zameraná na ochranu súkromia. Ukladá webové stránky ako offline archívy – takže vaše záložky zostanú čitateľné, aj keď zdroje prejdú do režimu offline, za platobnými bránami alebo úplne zmiznú. S viac ako 9 000 hviezdičkami na GitHub sa stal preferovanou voľbou pre výskumníkov, vývojárov a čitateľov dbajúcich na súkromie, ktorí si budujú osobné vedomostné základne.
Samoobslužné hostovanie Shiori na vašom VPS udržuje zoznamy na čítanie a archivovaný obsah úplne súkromné, bez sledovania tretími stranami alebo zhromažďovania údajov. Na rozdiel od bezplatných cloudových služieb, ktoré ukladajú obmedzenia úložiska a uchovávania, vám hostovanie VPS poskytuje neobmedzenú kapacitu a plnú kontrolu nad vaším archívom.
Kľúčové vlastnosti Shiori
Archivácia offline stránky
Uloží lokálnu kópiu každej uloženej stránky, takže obsah zostane čitateľný, aj keď pôvodná URL adresa prestane byť dostupná alebo sa dostane za platobnú bránu.
Fulltextové vyhľadávanie
Vyhľadávanie vo všetkých záložkách a archivovanom obsahu stránok, vďaka čomu je rýchle nájsť konkrétne informácie spomedzi tisícok uložených stránok.
Rozšírenia prehliadača
Ukladanie záložiek jedným kliknutím z prehliadačov Chrome a Firefox bez opustenia aktuálnej stránky, s archívom vytvoreným automaticky na pozadí.
Import do vrecka
Migruje existujúce knižnice Pocket vo formáte záložiek Netscape, pričom zachováva značky a zabezpečuje bezproblémový prechod na vlastné hostované archivovanie.
REST API a CLI
Plné REST API a rozhranie príkazového riadka umožňujú integráciu s automatizačnými skriptami a vlastnými nástrojmi nad rámec webového rozhrania.
Prečo spustiť Shiori na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.