Nasadiť flatnotes inštaláciou na jedno kliknutie.
Bezdatabázová samo-hostená aplikácia na poznámky, ktorá ukladá všetky vaše poznámky ako obyčajné súbory Markdown.
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S čím sa dá postaviť flatnotes
flatnotes je minimalistická, samo-hostovaná aplikácia na poznámky postavená na jedinom princípe: vaše poznámky sú obyčajné súbory Markdown, nič viac. Neexistuje žiadna databáza, žiadna závislosť na dodávateľovi a žiadne zložité dátové štruktúry – len textové súbory na vašom serveri, ktoré môžete čítať, upravovať a zálohovať pomocou akéhokoľvek nástroja. Čisté rozhranie odstraňuje rušivé vplyvy, takže sa môžete sústrediť na písanie, organizovanie a prepájanie myšlienok prostredníctvom wikiodkazov a fulltextového vyhľadávania.
Samo-hostovanie flatnotes na vašom VPS znamená, že vaše osobné myšlienky, výskumné poznámky a denníky zostávajú výlučne vo vašej infraštruktúre – nikdy neskenované, nikdy ťažené, nikdy nepodliehajúce zmene podmienok služby tretej strany. Zálohovanie je také jednoduché ako kopírovanie priečinka a vaše poznámky zostávajú prenosné navždy.
Kľúčové vlastnosti flatnotes
Bezdatabázové úložisko
Každá poznámka je obyčajný súbor Markdown na disku — nevyžaduje sa žiadna databáza, čo robí zálohovanie a migrácie triviálne jednoduchými.
Wikilinkové prepojenia
Prepojte nápady medzi poznámkami pomocou wikiodkazov, premieňajúc vašu zbierku na osobnú vedomostnú sieť.
Plnotextové vyhľadávanie
Okamžite vyhľadávajte vo všetkých vašich poznámkach, aby ste našli akúkoľvek myšlienku, úryvok alebo odkaz bez manuálneho označovania.
Duálne režimy úprav
Prepínajte medzi surovým Markdownom a vizuálnym editorom WYSIWYG v závislosti od vašich preferencií alebo úlohy písania.
Organizácia značiek
Kategorizujte a filtrujte poznámky pomocou značiek pre rýchlu navigáciu naprieč rozsiahlymi osobnými vedomostnými základňami.
Prečo spustiť flatnotes na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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