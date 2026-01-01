Nasadenie LimeSurvey jedným kliknutím.
Profesionálna online prieskumová platforma na vytváranie dotazníkov a zber dát.
Vyberte si VPS plán pre LimeSurvey
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť LimeSurvey
LimeSurvey je popredná open-source platforma na prieskumy, ktorá umožňuje výskumníkom, firmám a inštitúciám vytvárať profesionálne online dotazníky. Podporuje viac ako 80 jazykov, pokročilú logiku vetvenia, správu účastníkov a komplexné možnosti exportu dát vrátane formátov SPSS a Excel.
Vďaka rozsiahlym typom otázok, vlastným témam a architektúre pluginov poskytuje LimeSurvey možnosti prieskumov na podnikovej úrovni bez poplatkov za predplatné. Táto šablóna zahŕňa MariaDB pre spoľahlivé ukladanie dát, Redis pre rýchlu správu relácií a smerovanie HTTPS cez Traefik pre bezpečné odosielanie prieskumov.
Kľúčové vlastnosti LimeSurvey
Pokročilé typy otázok
Vyberte si z viac ako 28 typov otázok vrátane maticových, poradových, nahrávania súborov a otázok založených na rovniciach pre akýkoľvek scenár prieskumu.
Vetviaca sa logika
Vytvárajte dynamické prieskumy, ktoré zobrazujú alebo skrývajú otázky na základe predchádzajúcich odpovedí pomocou výkonného správcu výrazov.
Viacjazyčné prieskumy
Vytvárajte prieskumy vo viac ako 80 jazykoch s automatickou podporou textu sprava doľava pre skutočne globálny zber dát.
Export dát a Analýza
Exportujte výsledky do formátov SPSS, R, Excel a CSV so vstavanými štatistikami, grafmi a nástrojmi na krížové tabuľky.
Spravovanie účastníkov
Sledujte respondentov s prístupom na základe tokenov, posielajte pripomienky a kontrolujte kvóty pre presnú administráciu prieskumu.
Prečo spustiť LimeSurvey na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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