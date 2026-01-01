Nasadiť Umami Analytics jedným kliknutím.
Open-source alternatíva k webovej analytike Google Analytics, zameraná na ochranu súkromia, bez súborov cookie a so súladom s GDPR v predvolenom nastavení.
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S čím sa dá postaviť Umami Analytics
Umami je rýchla, open-source platforma webovej analytiky, ktorá sleduje návštevnosť webových stránok bez súborov cookie, odtlačkov prstov alebo zdieľania dát medzi stránkami. Je štandardne v súlade s GDPR, čo z nej robí priamu alternatívu ku Google Analytics pre tímy, ktoré uprednostňujú súkromie návštevníkov a vlastníctvo dát.
Vlastné hostovanie Umami na VPS znamená, že všetky dáta návštevníkov zostávajú na vašej infraštruktúre bez prístupu tretích strán. Jediná inštalácia s podporou PostgreSQL dokáže sledovať viacero webových stránok, vlastné udalosti a UTM kampane prostredníctvom prehľadného dashboardu v reálnom čase, ktorý je prístupný celému vášmu tímu.
Kľúčové vlastnosti Umami Analytics
Sledovanie bez súborov cookie
Umami zhromažďuje analytické údaje bez súborov cookie alebo trvalých identifikátorov, čím štandardne zabezpečuje súlad s GDPR a CCPA.
Podpora viacerých lokalít
Sledujte neobmedzený počet webových stránok z jednej inštalácie Umami s oddelenými dashboardmi a izolovanými dátami pre každú webovú stránku.
Vlastné udalosti
Sledujte kliknutia na tlačidlá, odoslania formulárov, stiahnutia a akúkoľvek vlastnú interakciu používateľa nad rámec štandardných zobrazení stránok.
Dashboard v reálnom čase
Zobrazte aktuálny počet návštevníkov, najnavštevovanejšie stránky, zdroje odkazov a rozdelenie podľa zariadení, aktualizované v reálnom čase bez obnovenia stránky.
Sledovanie kampane Urchin Tracking Module (UTM)
Merajte výkon marketingových kampaní sledovaním parametrov UTM na všetkých vašich sledovaných webových stránkach.
Prečo spustiť Umami Analytics na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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