Nasadiť ArangoDB jedným kliknutím.
Natívna multimodálna databáza podporujúca grafy, dokumenty a dáta typu kľúč-hodnota prostredníctvom jedného zjednoteného dotazovacieho jazyka.
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S čím sa dá postaviť ArangoDB
ArangoDB je open-source, natívna multi-modelová databáza, ktorá spracováva grafy, dokumenty a kľúč-hodnota dáta v rámci jedného enginu. Na rozdiel od špecializovaných databáz, ktoré vás uzamykajú do jedného dátového modelu, ArangoDB vám umožňuje kombinovať modely v jednom dotaze pomocou AQL (ArangoDB Query Language), čím eliminuje réžiu spojenú s udržiavaním samostatných systémov pre rôzne typy dát.
Samostatné hostovanie ArangoDB vám poskytuje plnú kontrolu nad vašimi dátami, schémou a ladením výkonu bez licenčných poplatkov alebo obmedzení používania. Jeho vstavané webové rozhranie poskytuje vizuálne skúmanie grafov, vykonávanie dotazov, správu kolekcií a monitorovanie servera bez akýchkoľvek ďalších nástrojov.
Kľúčové vlastnosti ArangoDB
Viacmodelové dopyty
Dotazujte grafy, dokumenty a dáta typu kľúč-hodnota spoločne v jedinom príkaze AQL bez spájania naprieč samostatnými databázami.
Prechod grafom
Prechádzajte vzťahy naprieč miliónmi prepojených uzlov s natívnymi grafovými algoritmami vrátane najkratšej cesty, k-najkratších ciest a párovania vzorov.
Vstavané webové UI
Spravujte kolekcie, spúšťajte dopyty, vizualizujte grafy a monitorujte výkon servera z ovládacieho panela prístupného cez prehliadač na porte 8529.
Flexibilná schéma
Ukladajte bezschémové dokumenty JSON alebo vynucujte štruktúru pre jednotlivé kolekcie, prispôsobujúc sa vyvíjajúcim sa požiadavkám na dáta bez migrácií.
AQL Sila
Dotazovací jazyk ArangoDB kombinuje prechádzanie grafov, filtrovanie dokumentov a agregácie vo výraznej, čitateľnej syntaxi blízkej SQL.
Prečo spustiť ArangoDB na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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