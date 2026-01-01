Nasaďte GLPI jedným kliknutím.
Open-source platforma na správu IT aktív a help desk na sledovanie infraštruktúry a správu tiketov podpory.
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S čím sa dá postaviť GLPI
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) je komplexná open-source platforma na správu IT služieb, ktorá kombinuje správu majetku, správu tiketov helpdesku, sledovanie softvérových licencií a riadenie zmien v jednej webovej aplikácii. Podporuje viac ako 70 jazykov a ekosystém pluginov s viac ako 150 rozšíreniami, prispôsobujúc sa IT operáciám akejkoľvek veľkosti.
Vlastné hostovanie GLPI na vašom VPS eliminuje licenčné náklady na používateľa a udržiava citlivé údaje IT infraštruktúry pod kontrolou organizácie. Toto nasadenie zahŕňa MariaDB pre spoľahlivé úložisko. Po nasadení dokončite sprievodcu nastavením vo vašom prehliadači pomocou prihlasovacích údajov k databáze zobrazených počas procesu nasadenia.
Kľúčové vlastnosti GLPI
Inventár IT aktív
Sledujte servery, pracovné stanice, mobilné zariadenia, sieťové zariadenia a softvérové licencie v centralizovanom inventári s automatickým zisťovaním.
Správa tiketov podpory
Spravujte používateľské požiadavky, incidenty a žiadosti o zmenu pomocou prispôsobiteľných pracovných postupov, sledovania SLA a e-mailových upozornení.
Správa softvérových licencií
Monitorujte používanie licencií, sledujte súlad a optimalizujte náklady na softvér v rámci celej vašej organizácie.
Znalostná databáza
Dokumentujte riešenia a vytvorte samoobslužné zdroje, aby používatelia mohli vyriešiť bežné problémy bez otvárania tiketov.
Trhovisko doplnkov
Rozšírte GLPI o 150+ komunitných pluginov pokrývajúcich integrácie, výkazníctvo a špecializované ITSM pracovné postupy.
Prečo spustiť GLPI na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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