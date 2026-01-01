Nasaďte OpenEMR jedným kliknutím.
Open-source systém elektronických zdravotných záznamov a riadenia lekárskej praxe, ktorý používajú kliniky a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti po celom svete.
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S čím sa dá postaviť OpenEMR
OpenEMR je celosvetovo najrozšírenejší open-source systém elektronických zdravotných záznamov (EHR) a riadenia lekárskej praxe. Navrhnutý pre malé kliniky až po veľké zdravotnícke organizácie, poskytuje kompletnú sadu nástrojov pre registráciu pacientov, klinickú dokumentáciu, plánovanie, fakturáciu a reportovanie – všetko v rámci jednej samostatne hostovanej platformy.
Samostatné hostovanie OpenEMR na vašom vlastnom VPS vám dáva plnú kontrolu nad citlivými údajmi pacientov, zabezpečujúc súlad s predpismi o ochrane súkromia a uchovávanie zdravotných záznamov na infraštruktúre, ktorú vlastníte. Bez licenčných poplatkov za používateľa a s aktívnou globálnou komunitou je OpenEMR osvedčenou alternatívou k drahým proprietárnym systémom EHR.
Kľúčové vlastnosti OpenEMR
Správa pacientskych záznamov
Ukladanie a načítanie kompletných anamnéz pacientov vrátane demografických údajov, zdravotnej histórie, laboratórnych výsledkov, predpisov a klinických poznámok v štruktúrovanom zázname.
Plánovanie stretnutí
Spravujte kalendáre poskytovateľov, termíny pacientov a opakované návštevy s plánovačom viacerých zdrojov, ktorý spracováva viacerých lekárov a lokality.
Fakturácia a kódovanie
Generujte poistné nároky s podporou kódovania ICD-10 a CPT, sledujte platby a spravujte úhrady na zníženie administratívnej záťaže pri fakturácii.
Klinická rozhodovacia podpora
Zobrazovať upozornenia na liekové interakcie, upozornenia na alergie a pripomienky preventívnej starostlivosti v mieste poskytovania starostlivosti na podporu bezpečnejších klinických rozhodnutí.
E-predpisovanie a laboratóriá
Posielajte recepty elektronicky do lekární a prijímajte štruktúrované laboratórne výsledky priamo do záznamov pacientov bez manuálneho opätovného zadávania.
Prečo spustiť OpenEMR na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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