Nasaďte CiviCRM jedným kliknutím.
Open-source systém riadenia vzťahov s podporovateľmi a členmi, vytvorený pre neziskové organizácie, advokačné skupiny a členské organizácie.
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S čím sa dá postaviť CiviCRM
CiviCRM je špeciálne navrhnutý open-source CRM pre neziskové organizácie, mimovládne organizácie (NGO), združenia a občianske organizácie. Na rozdiel od komerčných CRM zameraných na predaj je každý modul — kontakty, príspevky, členstvá, udalosti, hromadné e-maily a riadenie prípadov — navrhnutý podľa pracovných postupov fundraiserov, organizátorov a programových pracovníkov, ktorí spravujú podporovateľov namiesto potenciálnych zákazníkov.
Vlastné hostovanie CiviCRM na vašom vlastnom VPS udržiava záznamy darcov, históriu príspevkov a údaje o členoch pod vašou plnou kontrolou bez cenotvorby za kontakt, bez spracovateľov údajov tretích strán a s plným vlastníctvom každého reportu a segmentácie, ktorú vytvoríte.
Kľúčové vlastnosti CiviCRM
Správa kontaktov
Sledujte neobmedzený počet kontaktov, domácností a organizácií s prepojeniami, značkami a vlastnými poľami prispôsobenými pracovným postupom neziskových organizácií.
Príspevky a získavanie finančných prostriedkov
Prijímajte online dary, spravujte prísľuby, spúšťajte programy opakovaného darcovstva a zosúlaďte príspevky so zabudovaným finančným výkazníctvom.
Správa členstva
Automatizujte registráciu členstva, obnovy a stupňovité výhody pomocou konfigurovateľných typov členstva a pripomienok životného cyklu.
Udalosti a registrácia
Vytvárajte stránky udalostí, predávajte vstupenky, spravujte účastníkov a sledujte históriu účasti popri zvyšku každého záznamu kontaktu.
E-mail a hromadné rozosielanie
Segmentujte publiká, posielajte cielené e-mailové kampane a merajte otvorenia, kliknutia a odrazy bez platenia poplatkov za odosielanie e-mailov za kontakt.
Prečo spustiť CiviCRM na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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