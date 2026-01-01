Nasaďte ZITADEL jednoklikovou inštaláciou.
Open-source platforma pre infraštruktúru identity na autentifikáciu, SSO a správu používateľov naprieč všetkými vašimi aplikáciami.
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S čím sa dá postaviť ZITADEL
ZITADEL je cloudová, open-source platforma na správu identít a prístupu, ktorá poskytuje autentifikáciu, autorizáciu a správu používateľov pre moderné aplikácie. Natívne podporuje OIDC, OAuth 2.0, SAML a passkeys – čo z nej robí kompletnú samo-hostovanú alternatívu k Auth0, Keycloak alebo AWS Cognito.
Samo-hostovanie ZITADELu na vašom vlastnom VPS vám dáva plnú kontrolu nad používateľskými dátami, požiadavkami na súlad a autentifikačnými tokmi bez poplatkov za používateľa alebo závislosti na dodávateľovi. Jeho architektúra založená na udalostiach zaisťuje kompletný, nemenný auditný záznam všetkých identitných operácií.
Kľúčové vlastnosti ZITADEL
Jednotné prihlásenie
Centralizujte autentifikáciu vo všetkých vašich aplikáciách s podporou OIDC a SAML a poskytnite používateľom jedno prihlásenie pre všetko, k čomu pristupujú.
Autentifikácia prístupovým kľúčom
Umožnite prihlásenie bez hesla pomocou prístupových kľúčov WebAuthn a hardvérových bezpečnostných kľúčov pre prístup odolný voči phishingu a bez poverení.
Natívna viacnájomnosť
Spravujte viacero organizácií a aplikácií z jednej inštancie ZITADEL s úplnou izoláciou medzi nájomníkmi a brandingom pre každú organizáciu.
Nemenná auditná stopa
Architektúra založená na udalostiach zaznamenáva každú operáciu identity ako nemennú udalosť, poskytujúc protokoly pre súlad s požiadavkami SOC 2 a GDPR.
Federácia identít
Pripojte Google, GitHub, Microsoft a vlastných poskytovateľov OIDC, aby sa používatelia mohli prihlásiť pomocou svojich existujúcich účtov v rámci celého vášho stacku.
Prečo spustiť ZITADEL na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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