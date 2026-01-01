Nasadiť Label Studio v inštalácii jedným kliknutím.
Open-source platforma na anotovanie dát pre text, obrázky, zvuk, video a časové rady pre modely strojového učenia.
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S čím sa dá postaviť Label Studio
Label Studio je najpopulárnejšia open-source platforma na označovanie dát s viac ako 27 000 hviezdičkami na GitHub, podporujúca anotáciu naprieč každým hlavným typom dát — text, obrázky, zvuk, video, HTML, časové rady a multimodálne kombinácie. Tímy ju používajú na vytváranie vysokokvalitných trénovacích datasetov s prispôsobiteľnými šablónami označovania, anotáciou s podporou ML a metrikami zhody medzi anotátormi.
Vlastné hostovanie Label Studio na vašom vlastnom VPS udržiava citlivé trénovacie dáta — medicínske snímky, finančné dokumenty, proprietárny obchodný obsah — úplne vo vašej infraštruktúre, bez poplatkov za používateľa alebo za anotáciu. Toto nasadenie spája Label Studio s PostgreSQL 16 pre spoľahlivé úložisko projektov a anotácií.
Kľúčové vlastnosti Label Studio
Viacdruhová anotácia
Označujte text, obrázky, zvuk, video a údaje z časových radov s viac ako 50 prispôsobiteľnými typmi šablón z jedinej platformy.
ML-asistované označovanie
Pripojte ML backend na automatické predoznačovanie dát, čo umožňuje anotátorom kontrolovať a opravovať predpovede namiesto označovania od začiatku.
Pracovné postupy aktívneho učenia
Uprednostnite najneistejšie alebo najinformatívnejšie vzorky na označovanie, aby sa maximalizovalo zlepšenie modelu na hodinu strávenú anotáciou.
Tímová spolupráca
Priraďte úlohy viacerým anotátorom a sledujte zhodu medzi anotátormi, aby ste zabezpečili konzistentnú kvalitu označenia.
Export formátu ML
Exportujte dokončené anotácie priamo do COCO, VOC, YOLO a iných populárnych formátov na okamžitý tréning modelu.
Prečo spustiť Label Studio na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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