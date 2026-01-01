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Vysokovýkonný autorizačný nástroj inšpirovaný Google Zanzibar na modelovanie a vynucovanie jemne zrnitej kontroly prístupu prostredníctvom HTTP a gRPC API.

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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
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RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť OpenFGA

OpenFGA je open-source systém autorizácie postavený na princípoch Google Zanzibar — globálne distribuovaného systému oprávnení, ktorý poháňa Google Drive, Docs a Calendar. Umožňuje inžinierskym tímom definovať a presadzovať podrobné politiky riadenia prístupu pomocou ľudsky čitateľného modelovacieho jazyka a následne vyhodnocovať tieto politiky s vysokou priepustnosťou prostredníctvom jednoduchého HTTP alebo gRPC API. Modely ReBAC (riadenie prístupu založené na vzťahoch), RBAC (riadenie prístupu založené na rolách) a ABAC (riadenie prístupu založené na atribútoch) sú natívne podporované a môžu byť kombinované v rámci jednej autorizačnej schémy.

Samohosting OpenFGA na vašom VPS udržiava autorizačnú logiku a dátové vzťahy pod vašou plnou kontrolou, bez závislosti na dodávateľovi alebo spoplatňovania za každú kontrolu. Kontroly autorizácie prebiehajú s nízkou latenciou proti vášmu vlastnému úložisku PostgreSQL a API sa čisto integruje s aplikáciami napísanými v akomkoľvek jazyku prostredníctvom oficiálnych SDK.

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Kľúčové vlastnosti OpenFGA

Model Google Zanzibar

Vyjadrite autorizačné politiky ako typované relačné n-tice – rovnaký prístup, aký používa Google Drive – umožňujúci konzistentnú, škálovateľnú kontrolu prístupu naprieč službami.

Nízkolatentné kontroly

Navrhnuté pre kritickú cestu požiadavky, OpenFGA vyhodnocuje kontroly autorizácie v milisekundách, aby sa rozhodnutia o povoleniach nikdy nestali prekážkou pri požiadavkách smerujúcich k používateľovi.

HTTP a gRPC API

Vyhodnocujte kontroly prístupu, zapisujte relačné n-tice a rozširujte stromy prístupu cez HTTP aj gRPC, s oficiálnymi súpravami SDK pre Go, Node.js, Python, Java a .NET.

Viacero autentifikačných modelov

Definujte zásady RBAC, ReBAC a ABAC – alebo skombinujte všetky tri – v rámci jednej autorizačnej schémy, ktorá pokrýva každý typ zdroja vo vašej aplikácii.

Perzistencia PostgreSQL

Vzťahové n-tice a verzie modelov sú uložené v databáze PostgreSQL, ktoré poskytujú trvalý, dotazovateľný stav autorizácie s transakčnou konzistenciou.

Prečo spustiť OpenFGA na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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