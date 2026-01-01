Nasaďte OpenFGA inštaláciou jedným kliknutím.
Vysokovýkonný autorizačný nástroj inšpirovaný Google Zanzibar na modelovanie a vynucovanie jemne zrnitej kontroly prístupu prostredníctvom HTTP a gRPC API.
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S čím sa dá postaviť OpenFGA
OpenFGA je open-source systém autorizácie postavený na princípoch Google Zanzibar — globálne distribuovaného systému oprávnení, ktorý poháňa Google Drive, Docs a Calendar. Umožňuje inžinierskym tímom definovať a presadzovať podrobné politiky riadenia prístupu pomocou ľudsky čitateľného modelovacieho jazyka a následne vyhodnocovať tieto politiky s vysokou priepustnosťou prostredníctvom jednoduchého HTTP alebo gRPC API. Modely ReBAC (riadenie prístupu založené na vzťahoch), RBAC (riadenie prístupu založené na rolách) a ABAC (riadenie prístupu založené na atribútoch) sú natívne podporované a môžu byť kombinované v rámci jednej autorizačnej schémy.
Samohosting OpenFGA na vašom VPS udržiava autorizačnú logiku a dátové vzťahy pod vašou plnou kontrolou, bez závislosti na dodávateľovi alebo spoplatňovania za každú kontrolu. Kontroly autorizácie prebiehajú s nízkou latenciou proti vášmu vlastnému úložisku PostgreSQL a API sa čisto integruje s aplikáciami napísanými v akomkoľvek jazyku prostredníctvom oficiálnych SDK.
Kľúčové vlastnosti OpenFGA
Model Google Zanzibar
Vyjadrite autorizačné politiky ako typované relačné n-tice – rovnaký prístup, aký používa Google Drive – umožňujúci konzistentnú, škálovateľnú kontrolu prístupu naprieč službami.
Nízkolatentné kontroly
Navrhnuté pre kritickú cestu požiadavky, OpenFGA vyhodnocuje kontroly autorizácie v milisekundách, aby sa rozhodnutia o povoleniach nikdy nestali prekážkou pri požiadavkách smerujúcich k používateľovi.
HTTP a gRPC API
Vyhodnocujte kontroly prístupu, zapisujte relačné n-tice a rozširujte stromy prístupu cez HTTP aj gRPC, s oficiálnymi súpravami SDK pre Go, Node.js, Python, Java a .NET.
Viacero autentifikačných modelov
Definujte zásady RBAC, ReBAC a ABAC – alebo skombinujte všetky tri – v rámci jednej autorizačnej schémy, ktorá pokrýva každý typ zdroja vo vašej aplikácii.
Perzistencia PostgreSQL
Vzťahové n-tice a verzie modelov sú uložené v databáze PostgreSQL, ktoré poskytujú trvalý, dotazovateľný stav autorizácie s transakčnou konzistenciou.
Prečo spustiť OpenFGA na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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