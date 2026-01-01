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Vlastne hostovaný správca záloh databáz na automatizáciu a monitorovanie záloh PostgreSQL, MySQL a MongoDB.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  € /mes.
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Nasadiť Databasus jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Databasus

Databasus je nástroj na správu záloh databáz s vlastným hosťovaním, ktorý centralizuje automatizované zálohy pre PostgreSQL, MySQL a MongoDB pod jedným webovým rozhraním. Spravuje celý životný cyklus zálohovania – plánovanie, vykonávanie, kompresiu, rotáciu uchovávania a monitorovanie stavu – bez potreby samostatných skriptov pre každý typ databázy.

Vlastné hosťovanie Databasusu na vašom VPS ukladá zálohy priamo na vašu vlastnú infraštruktúru, čím sa eliminujú poplatky za cloudové úložisko za gigabajt a citlivé údaje zostávajú pod vašou kontrolou. Webový panel poskytuje jasný prehľad o úspešnosti záloh, využití úložiska a histórii úloh, zatiaľ čo vyhradené zdroje VPS zaisťujú, že zálohovacie úlohy bežia bez ovplyvnenia výkonu produkčnej databázy.

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Kľúčové vlastnosti Databasus

Podpora viacerých databáz

Zálohuje PostgreSQL, MySQL a MongoDB z jednotného rozhrania, čím nahrádza potrebu spravovať samostatné zálohovacie skripty pre každý databázový systém.

Automatické plánovanie

Nakonfigurujte intervaly zálohovania a politiky uchovávania tak, aby sa denné, týždenné a mesačné zálohy automaticky striedali bez manuálneho zásahu.

Webový dashboard

Monitorujte stav záloh, využitie úložiska a históriu úloh z centralizovaného rozhrania s upozorneniami na zlyhania, ktoré si vyžadujú pozornosť.

Overenie zálohy

Vykonáva kontroly integrity po každej zálohe, aby sa potvrdilo, že záloha je platná a použiteľná predtým, než sa započíta do vašej retenčnej politiky.

Obnova k určitému bodu v čase

Obnovenie databáz na konkrétnu záložnú snímku, čo umožňuje obnovu po havárii a bezpečné testovanie produkčných dát v testovacích prostrediach.

Prečo spustiť Databasus na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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