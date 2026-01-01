Nasadiť Databasus jedným kliknutím.
Vlastne hostovaný správca záloh databáz na automatizáciu a monitorovanie záloh PostgreSQL, MySQL a MongoDB.
Vyberte si VPS plán pre Databasus
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Databasus
Databasus je nástroj na správu záloh databáz s vlastným hosťovaním, ktorý centralizuje automatizované zálohy pre PostgreSQL, MySQL a MongoDB pod jedným webovým rozhraním. Spravuje celý životný cyklus zálohovania – plánovanie, vykonávanie, kompresiu, rotáciu uchovávania a monitorovanie stavu – bez potreby samostatných skriptov pre každý typ databázy.
Vlastné hosťovanie Databasusu na vašom VPS ukladá zálohy priamo na vašu vlastnú infraštruktúru, čím sa eliminujú poplatky za cloudové úložisko za gigabajt a citlivé údaje zostávajú pod vašou kontrolou. Webový panel poskytuje jasný prehľad o úspešnosti záloh, využití úložiska a histórii úloh, zatiaľ čo vyhradené zdroje VPS zaisťujú, že zálohovacie úlohy bežia bez ovplyvnenia výkonu produkčnej databázy.
Kľúčové vlastnosti Databasus
Podpora viacerých databáz
Zálohuje PostgreSQL, MySQL a MongoDB z jednotného rozhrania, čím nahrádza potrebu spravovať samostatné zálohovacie skripty pre každý databázový systém.
Automatické plánovanie
Nakonfigurujte intervaly zálohovania a politiky uchovávania tak, aby sa denné, týždenné a mesačné zálohy automaticky striedali bez manuálneho zásahu.
Webový dashboard
Monitorujte stav záloh, využitie úložiska a históriu úloh z centralizovaného rozhrania s upozorneniami na zlyhania, ktoré si vyžadujú pozornosť.
Overenie zálohy
Vykonáva kontroly integrity po každej zálohe, aby sa potvrdilo, že záloha je platná a použiteľná predtým, než sa započíta do vašej retenčnej politiky.
Obnova k určitému bodu v čase
Obnovenie databáz na konkrétnu záložnú snímku, čo umožňuje obnovu po havárii a bezpečné testovanie produkčných dát v testovacích prostrediach.
Prečo spustiť Databasus na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.