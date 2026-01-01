Zľava až do výšky 69 % na Duplicati

Nasaďte Duplicati inštaláciou jedným kliknutím.

Open-source zálohovací klient, ktorý vytvára šifrované, prírastkové zálohy do cloudového úložiska a na vzdialené servery s jednoduchým webovým rozhraním.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasaďte Duplicati inštaláciou jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Duplicati

Duplicati je bezplatný, open-source zálohovací klient, ktorý šifruje dáta pomocou AES-256 pred odoslaním inkrementálnych, deduplikovaných a komprimovaných záloh do viac ako 20 úložných backendov — vrátane Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 a štandardných protokolov ako SFTP a WebDAV. Pretože všetko je šifrované na strane klienta, vaše dáta zostávajú súkromné, aj keď sú uložené na cloudových službách tretích strán.

Čisté webové rozhranie uľahčuje konfiguráciu zálohovacích úloh, nastavenie retenčných politík, overenie integrity záloh a monitorovanie plánovaných spúšťaní. Deduplikácia a kompresia na úrovni blokov udržujú nízke náklady na úložisko aj pre veľké dátové sady. Vlastné hostovanie Duplicati na VPS vám poskytuje spoľahlivý, neustále bežiaci zálohovací mechanizmus, ktorý konzistentne spúšťa plánované úlohy bez závislosti na zapnutom osobnom počítači.

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Kľúčové vlastnosti Duplicati

AES-256 klientske šifrovanie

Šifruje všetky dáta predtým, než opustia váš server, takže zálohy na cloudovom úložisku tretej strany zostanú plne súkromné.

viac ako 20 úložných backendov

Podporuje Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV a mnoho ďalších cieľov z jedného rozhrania.

Prírastkové a deduplikované

Po prvom spustení zálohovania nahráva len zmenené bloky, čím dramaticky znižuje využitie úložiska a šírku pásma pre nahrávanie pri následných úlohách.

Flexibilné plánovanie

Nakonfigurujte automatické zálohovacie okná s politikami uchovávania, ktoré automaticky vypršia staré body obnovy na správu nákladov na úložisko.

Overenie zálohy

Pravidelne testuje integritu záloh obnovením a porovnaním dát, čím odhaľuje tiché poškodenie skôr, než sa stane problémom pri obnove.

Prečo spustiť Duplicati na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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