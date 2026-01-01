Nasaďte Duplicati inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source zálohovací klient, ktorý vytvára šifrované, prírastkové zálohy do cloudového úložiska a na vzdialené servery s jednoduchým webovým rozhraním.
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S čím sa dá postaviť Duplicati
Duplicati je bezplatný, open-source zálohovací klient, ktorý šifruje dáta pomocou AES-256 pred odoslaním inkrementálnych, deduplikovaných a komprimovaných záloh do viac ako 20 úložných backendov — vrátane Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 a štandardných protokolov ako SFTP a WebDAV. Pretože všetko je šifrované na strane klienta, vaše dáta zostávajú súkromné, aj keď sú uložené na cloudových službách tretích strán.
Čisté webové rozhranie uľahčuje konfiguráciu zálohovacích úloh, nastavenie retenčných politík, overenie integrity záloh a monitorovanie plánovaných spúšťaní. Deduplikácia a kompresia na úrovni blokov udržujú nízke náklady na úložisko aj pre veľké dátové sady. Vlastné hostovanie Duplicati na VPS vám poskytuje spoľahlivý, neustále bežiaci zálohovací mechanizmus, ktorý konzistentne spúšťa plánované úlohy bez závislosti na zapnutom osobnom počítači.
Kľúčové vlastnosti Duplicati
AES-256 klientske šifrovanie
Šifruje všetky dáta predtým, než opustia váš server, takže zálohy na cloudovom úložisku tretej strany zostanú plne súkromné.
viac ako 20 úložných backendov
Podporuje Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV a mnoho ďalších cieľov z jedného rozhrania.
Prírastkové a deduplikované
Po prvom spustení zálohovania nahráva len zmenené bloky, čím dramaticky znižuje využitie úložiska a šírku pásma pre nahrávanie pri následných úlohách.
Flexibilné plánovanie
Nakonfigurujte automatické zálohovacie okná s politikami uchovávania, ktoré automaticky vypršia staré body obnovy na správu nákladov na úložisko.
Overenie zálohy
Pravidelne testuje integritu záloh obnovením a porovnaním dát, čím odhaľuje tiché poškodenie skôr, než sa stane problémom pri obnove.
Prečo spustiť Duplicati na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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