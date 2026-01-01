Nasaďte Navidrome jedným kliknutím.
Nenáročný samo-hostený server na streamovanie hudby, ktorý prehráva vašu osobnú zbierku kdekoľvek prostredníctvom prehliadača alebo aplikácií kompatibilných so Subsonicom.
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S čím sa dá postaviť Navidrome
Navidrome je ľahký, rýchly server na streamovanie hudby, ktorý vám poskytuje prístup podobný Spotify k vašej vlastnej hudobnej zbierke z akéhokoľvek zariadenia. Automaticky skenuje vaše hudobné priečinky, extrahuje metadáta a poskytuje súbory MP3, FLAC, AAC, OGG a OPUS prostredníctvom moderného webového rozhrania a API kompatibilného so Subsonic, podporovaného desiatkami mobilných aplikácií vrátane DSub, Symfonium a Feishin. Podpora viacerých používateľov znamená, že každý poslucháč získa vlastné zoznamy skladieb, hodnotenia a štatistiky počúvania.
Vlastné hostovanie Navidrome znamená trvalý prístup ku každému albumu, ktorý vlastníte, bez ohľadu na zmeny licencií alebo ukončenie služieb. Neexistujú žiadne poplatky za predplatné, žiadna kompresia kvality zvuku a žiadne sledovanie správania – len vaša hudba, streamovaná z vašej vlastnej infraštruktúry v plnej kvalite.
Kľúčové vlastnosti Navidrome
Kompatibilné s API Subsonic
Funguje s desiatkami mobilných aplikácií na iOS a Androide, takže si môžete vybrať preferovaný prehrávač bez toho, aby ste boli viazaní na proprietárny klient.
Viacformátová podpora
Streamuje MP3, FLAC, AAC, OGG a OPUS s transkódovaním za chodu na prispôsobenie dátového toku pre pomalšie pripojenia bez straty pôvodnej kvality.
Automatické skenovanie knižnice
Automaticky skenuje hudobné priečinky podľa konfigurovateľného plánu, pričom extrahuje metadáta a obaly albumov, aby vaša knižnica zostala aktuálna, keď pridávate súbory.
Viacužívateľské počúvanie
Každý používateľ má nezávislé zoznamy skladieb, hodnotenia hviezdičkami a históriu počúvania na zdieľanom serveri bez toho, aby zasahoval do kohokoľvek iného.
Last.fm Scrobbling
Sleduje vašu históriu počúvania na Last.fm a ListenBrainz automaticky, čím udržiava vaše počty prehratí a hudobný profil aktuálny.
Prečo spustiť Navidrome na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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