Nasadiť Peppermint inštaláciou na jedno kliknutie.
Open-source systém tiketov a helpdesku na správu zákazníckych požiadaviek, interných IT problémov a tímových pracovných postupov.
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S čím sa dá postaviť Peppermint
Peppermint je open-source riešenie pre správu tiketov a help desk, vytvorené ako odľahčená alternatíva k Zendesk a Jira. Poskytuje tímom podpory, IT oddeleniam a malým podnikom prehľadný rad na zaznamenávanie požiadaviek zákazníkov, sledovanie interných problémov a spoluprácu pri ich riešení bez licenčných poplatkov za agenta alebo odosielania citlivých konverzačných údajov dodávateľovi SaaS tretej strany.
Vlastné hostovanie Peppermintu na vašom vlastnom VPS udržuje každý tiket, záznam klienta a internú poznámku pod vašou kontrolou. Priložený backend PostgreSQL zaisťuje trvalé ukladanie histórie tiketov, zatiaľ čo osobný markdown poznámkový blok so zoznamami úloh poskytuje každému agentovi súkromný priestor na organizovanie vlastnej práce popri zdieľanom rade.
Kľúčové vlastnosti Peppermint
Markdown editor tiketov
Píšte tikety a odpovede v bohatom editore markdown s prílohami súborov, aby konverzácie zachovali formátovanie, bloky kódu a snímky obrazovky.
Osobné zápisníky
Každý agent dostane súkromný markdownový poznámkový blok so zoznamami úloh na sledovanie individuálnej práce popri zdieľanej fronte požiadaviek.
Záznam histórie klienta
Každá interakcia so zákazníkom sa zaznamenáva v jeho profile, čo agentom poskytuje úplný kontext predchádzajúcich požiadaviek predtým, ako odpovedia na novú.
Prístup na základe rolí
Granulárne povolenia rolí umožňujú administrátorom kontrolovať, ktorí agenti môžu prezerať, komentovať alebo riešiť konkrétne kategórie tiketov.
Integrácia REST API
Dokumentované REST API vám umožňuje odosielať tikety z monitorovacích nástrojov, synchronizovať dáta s CRM systémami alebo vytvárať vlastné dashboardy na platforme Peppermint.
Responzívne rozhranie
Používateľské rozhranie je navrhnuté pre obrazovky od mobilných zariadení až po 4K, aby agenti mohli triediť tikety z akéhokoľvek zariadenia bez straty použiteľnosti.
Prečo spustiť Peppermint na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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