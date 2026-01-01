Nasaďte imgproxy jedným kliknutím.
Rýchly a bezpečný server na spracovanie obrázkov za behu, ktorý mení veľkosť, konvertuje a optimalizuje obrázky prostredníctvom jednoduchých požiadaviek cez URL.
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S čím sa dá postaviť imgproxy
imgproxy je vysokovýkonný samostatný server na spracovanie obrázkov za chodu. Namiesto písania kódu na manipuláciu s obrázkami vo vašej aplikácii alebo platenia poplatkov za SaaS za každú transformáciu, imgproxy nasadíte raz a transformujete obrázky pomocou parametrov URL. Zmeňte veľkosť, orežte, konvertujte, pridajte vodoznak a optimalizujte obrázky vytvorením URL adresy – nie sú potrebné žiadne zmeny vo vašom úložisku obrázkov ani v doručovacom potrubí.
Postavený na libvips, imgproxy spracováva obrázky výrazne rýchlejšie ako ImageMagick s nižšou spotrebou pamäte. Podporuje JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF a ďalšie, s automatickým výberom formátu pre najlepší pomer kvality a veľkosti. Vlastné hostovanie vám poskytuje neobmedzené transformácie obrázkov za paušálny poplatok za VPS bez cenotvorby za požiadavku.
Kľúčové vlastnosti imgproxy
Spracovanie na základe URL
Transformujte obrázky vytvorením URL adresy – žiadne zmeny kódu, žiadne prepracovanie obrazového spracovania a žiadne súpravy SDK na inštaláciu vo vašej aplikácii.
Konverzia formátu
Automaticky poskytujte WebP alebo AVIF prehliadačom, ktoré ich podporujú, s návratom na JPEG alebo PNG pre starších klientov.
Podpora cloudového úložiska
Načítajte zdrojové obrázky priamo z S3, Google Cloud Storage, Azure Blob alebo z akejkoľvek HTTP URL bez kopírovania súborov na server.
Ochrana pred obrazovou bombou
Vstavané limity na rozlíšenie zdroja a veľkosť súboru zabraňujú dekompresným útokom, ktoré by mohli vyčerpať pamäť servera.
Podpisovanie URL
Kryptografické podpisy URL adries zabraňujú neoprávnenému použitiu vašej inštancie imgproxy ako verejného proxy servera obrázkov na všeobecné použitie.
Prečo spustiť imgproxy na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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