Nasaďte COPS inštaláciou jedným kliknutím.
Odľahčený PHP OPDS a HTML server pre vašu knižnicu e-kníh Calibre, optimalizovaný pre zdieľaný hosting a nastavenia s nízkymi nárokmi na zdroje.
Vyberte si VPS plán pre COPS
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť COPS
COPS (Calibre OPDS PHP Server) je rýchla, iba na čítanie alternatíva k vstavanému serveru obsahu Calibre. Sprístupňuje existujúcu knižnicu Calibre — štandardný súbor
metadata.db — prostredníctvom jednoduchého HTML rozhrania pre prehliadače a OPDS kanála pre čítačky e-kníh ako Moon+ Reader, KyBook, Aldiko a Marvin. Pretože beží na čistom PHP bez vlastnej databázy, zostáva citlivý aj na skromnom hardvéri a spustí sa za pár sekúnd.
Vlastné hostovanie COPS na VPS poskytuje mobilným čítačkám e-kníh rýchly koncový bod katalógu bez toho, aby musela bežať desktopová inštancia Calibre, a prirodzene sa spája s Calibre-Web pre používateľov, ktorí chcú verejný katalóg iba na čítanie oddelený od ich plného rozhrania správy UI.
Kľúčové vlastnosti COPS
Natívny OPDS kanál
Vstavaný katalóg OPDS 1.1, takže mobilné aplikácie na čítanie môžu prehliadať, vyhľadávať a sťahovať z vašej knižnice Calibre ihneď po vybalení.
Číta Calibre metadata.db
Priamo odkazuje na tú istú databázu SQLite, ktorú používa Calibre – žiaden import, žiadna duplicitná knižnica, žiaden krok synchronizácie.
Nízke nároky
Čisté PHP bez externej databázy, takže zostáva rýchle na malých VPS plánoch a spracováva knižnice s tisíckami titulov.
Čítačka v prehliadači
Číta súbory EPUB priamo v prehliadači cez Monocle, aby si používatelia mohli prezrieť knihy bez toho, aby si ich najprv stiahli.
Vlastné témy a konfigurácia
Nastaviteľné pre každú inštanciu prostredníctvom
local.php – vyberte si tému, nastavte veľkosť stránky, obmedzte prístup alebo sprístupnite viacero databáz naraz.
Prečo spustiť COPS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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