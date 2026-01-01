Zľava až do výšky 69 % na DumbPad

Nasaďte DumbPad jednoklikovou inštaláciou.

Neuveriteľne jednoduchý, vlastne hostený zdieľaný poznámkový blok s kolaboráciou v reálnom čase, náhľadom Markdownu, fuzzy vyhľadávaním a voliteľnou ochranou PIN kódom.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte DumbPad jednoklikovou inštaláciou.

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KVM 1
17,99
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 4 GB
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Šírka pásma: 8 TB
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť DumbPad

DumbPad je zámerne minimalistická, samoobslužná aplikácia na poznámky od DumbWare.io, postavená na myšlienke, že rýchlo zdieľaný text zriedka potrebuje účty, databázy alebo akúkoľvek zložitosť, ktorá prichádza s kompletnými sadami na spoluprácu. Poznámkové bloky sú uložené ako obyčajné súbory na disku, vďaka čomu sú zálohy kópiou jedného súboru a migrácie triviálne.

Viacero používateľov môže upravovať ten istý blok v reálnom čase, vyhľadávať v poznámkových blokoch s fuzzy zhodou a prezerať si markdown s upozorneniami v štýle GitHub, tabuľkami a blokmi kódu so zvýraznenou syntaxou. Voliteľná 4-10 miestna ochrana PIN kódom zabezpečuje prístup na zdieľaných serveroch, zatiaľ čo podpora progresívnych webových aplikácií vám umožňuje nainštalovať DumbPad na akékoľvek zariadenie pre offline prístup. Samoobslužný hosting na VPS udržuje vaše poznámky súkromné, dostupné z každého prehliadača a bez zmien služieb tretích strán.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti DumbPad

Spolupráca v reálnom čase

Viacero používateľov môže súčasne upravovať ten istý poznámkový blok, pričom zmeny sa synchronizujú naprieč každým pripojeným prehliadačom.

Markdown s ukážkami

Vykresľujte bloky upozornení v štýle GitHub, rozšírené tabuľky, kód so zvýraznenou syntaxou a rozbaľovacie detaily priamo v editore.

Približné vyhľadávanie

Okamžite nájdite akýkoľvek poznámkový blok vyhľadávaním v názvoch súborov aj v celom obsahu súborov s tolerantným približným zhodovaním.

Voliteľná ochrana PIN

Nastavte 4-10-miestny PIN na obmedzenie prístupu na zdieľaných serveroch bez vynútenia plného účtu alebo systému správy používateľov.

Nevyžaduje sa databáza

Poznámkové bloky existujú ako obyčajné súbory na disku – zálohy sú kópiou jedného súboru a migrácie trvajú sekundy bez schémy, o ktorú by ste sa museli starať.

Progresívna webová aplikácia

Nainštalujte si DumbPad do telefónov, tabletov alebo na počítače pre prístup offline bez toho, aby ste zakaždým otvárali kartu prehliadača.

Prečo spustiť DumbPad na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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