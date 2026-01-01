Nasaďte DumbPad jednoklikovou inštaláciou.
Neuveriteľne jednoduchý, vlastne hostený zdieľaný poznámkový blok s kolaboráciou v reálnom čase, náhľadom Markdownu, fuzzy vyhľadávaním a voliteľnou ochranou PIN kódom.
Vyberte si VPS plán pre DumbPad
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť DumbPad
DumbPad je zámerne minimalistická, samoobslužná aplikácia na poznámky od DumbWare.io, postavená na myšlienke, že rýchlo zdieľaný text zriedka potrebuje účty, databázy alebo akúkoľvek zložitosť, ktorá prichádza s kompletnými sadami na spoluprácu. Poznámkové bloky sú uložené ako obyčajné súbory na disku, vďaka čomu sú zálohy kópiou jedného súboru a migrácie triviálne.
Viacero používateľov môže upravovať ten istý blok v reálnom čase, vyhľadávať v poznámkových blokoch s fuzzy zhodou a prezerať si markdown s upozorneniami v štýle GitHub, tabuľkami a blokmi kódu so zvýraznenou syntaxou. Voliteľná 4-10 miestna ochrana PIN kódom zabezpečuje prístup na zdieľaných serveroch, zatiaľ čo podpora progresívnych webových aplikácií vám umožňuje nainštalovať DumbPad na akékoľvek zariadenie pre offline prístup. Samoobslužný hosting na VPS udržuje vaše poznámky súkromné, dostupné z každého prehliadača a bez zmien služieb tretích strán.
Kľúčové vlastnosti DumbPad
Spolupráca v reálnom čase
Viacero používateľov môže súčasne upravovať ten istý poznámkový blok, pričom zmeny sa synchronizujú naprieč každým pripojeným prehliadačom.
Markdown s ukážkami
Vykresľujte bloky upozornení v štýle GitHub, rozšírené tabuľky, kód so zvýraznenou syntaxou a rozbaľovacie detaily priamo v editore.
Približné vyhľadávanie
Okamžite nájdite akýkoľvek poznámkový blok vyhľadávaním v názvoch súborov aj v celom obsahu súborov s tolerantným približným zhodovaním.
Voliteľná ochrana PIN
Nastavte 4-10-miestny PIN na obmedzenie prístupu na zdieľaných serveroch bez vynútenia plného účtu alebo systému správy používateľov.
Nevyžaduje sa databáza
Poznámkové bloky existujú ako obyčajné súbory na disku – zálohy sú kópiou jedného súboru a migrácie trvajú sekundy bez schémy, o ktorú by ste sa museli starať.
Progresívna webová aplikácia
Nainštalujte si DumbPad do telefónov, tabletov alebo na počítače pre prístup offline bez toho, aby ste zakaždým otvárali kartu prehliadača.
Prečo spustiť DumbPad na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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