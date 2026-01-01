Nasadiť GrowthBook jedným kliknutím.
Platforma s otvoreným zdrojovým kódom na prepínanie funkcií a A/B testovanie s analýzou experimentov natívnou pre dátový sklad.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť GrowthBook
GrowthBook je open-source platforma pre funkčné prepínače a A/B testovanie, ktorá dáva inžinierskym a produktovým tímom plnú kontrolu nad ich infraštruktúrou pre experimentovanie. Priamo sa pripája k vášmu existujúcemu dátovému skladu — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse alebo PostgreSQL — takže výsledky experimentov sú analyzované tam, kde sa už vaše dáta nachádzajú, bez potreby prenášať udalosti cez službu tretej strany.
Samohosting GrowthBooku na vašom VPS odstraňuje cenu za používateľa, udržiava konfigurácie experimentov a používateľské dáta na vašej vlastnej infraštruktúre a umožňuje neobmedzený počet členov tímu a experimentov za fixné náklady na infraštruktúru — čo je kľúčové pre tímy v regulovaných odvetviach alebo pre tie, ktoré vyvíjajú produkty citlivé na súkromie.
Kľúčové vlastnosti GrowthBook
Pokročilé A/B testovanie
Spúšťajte experimenty s bayesovskými a frekventistickými štatistickými metódami, redukciou rozptylu CUPED a sekvenčným testovaním, aby ste rýchlejšie dospeli k záverom s väčšou presnosťou.
Spravovanie príznakov funkcií
Cieľové zavádzanie funkcií podľa atribútov používateľa, percenta alebo príznakov predpokladov, umožňujúce postupné vydania a okamžité vrátenie zmien bez nových nasadení.
Skladovo natívna analýza
Metriky experimentov sa počítajú priamo v BigQuery, Snowflake, Redshift alebo PostgreSQL, pričom citlivé údaje zostávajú vo vašej existujúcej infraštruktúre.
Viacjazyčné SDK
Integrujte GrowthBook do akéhokoľvek stacku s oficiálnymi SDK pre React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android a ďalšie.
Editor vizuálnych experimentov
Spustite A/B testy bez kódu na webových stránkach pomocou vizuálneho editora, bez nutnosti inžinierskych zmien v kódovej základni aplikácie.
Prečo spustiť GrowthBook na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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