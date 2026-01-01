Nasadiť Morphic jedným kliknutím.
Open-source AI vyhľadávač, ktorý poskytuje generatívne, citované odpovede namiesto zoznamov odkazov.
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S čím sa dá postaviť Morphic
Morphic je open-source vyhľadávač poháňaný AI, ktorý kombinuje rozsiahle jazykové modely s vyhľadávaním na webe v reálnom čase, aby produkoval štruktúrované odpovede s citovanými zdrojmi. Namiesto zoradeného zoznamu odkazov Morphic číta a syntetizuje webový obsah, takže používatelia dostanú priamu odpoveď s odkazmi, ktoré si môžu overiť. Podporuje modely OpenAI, Anthropic, Google Gemini a lokálne modely Ollama, čo vám umožňuje vybrať si AI backend, ktorý vyhovuje vašim potrebám.
Vlastné hostovanie Morphicu uchováva každý vyhľadávací dopyt a históriu konverzácií na vašom vlastnom serveri. Toto nasadenie zahŕňa SearXNG ako vyhľadávací backend, takže nie je potrebné žiadne externé predplatné API vyhľadávania — stačí kľúč poskytovateľa AI a váš VPS.
Kľúčové vlastnosti Morphic
Generatívne citované odpovede
Morphic syntetizuje informácie z viacerých zdrojov a prezentuje štruktúrovanú odpoveď s vloženými citáciami, aby si používatelia mohli prečítať a overiť každé tvrdenie.
Viacdodávateľská podpora AI
Prepínajte medzi OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini alebo lokálnou inštanciou Ollama bez zmeny rozhrania — stačí aktualizovať váš API kľúč.
Trvalá história četu
Každá vyhľadávacia konverzácia sa ukladá do PostgreSQL, aby sa používatelia mohli vrátiť k predchádzajúcim vláknam, pokračovať v doplňujúcich otázkach a zdieľať výsledky prostredníctvom odkazu.
Balíkové súkromné vyhľadávanie
SearXNG je zahrnutý ako backend webového vyhľadávania, čo znamená, že nie je potrebné žiadne predplatné vyhľadávacieho API a dopyty sa nikdy nedostanú ku komerčným poskytovateľom vyhľadávania.
Doplňujúce otázky
Morphic podporuje viackolové konverzácie v rámci vyhľadávacieho vlákna, čo používateľom umožňuje spresniť, rozšíriť alebo presmerovať akúkoľvek odpoveď bez toho, aby začali odznova.
Prečo spustiť Morphic na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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