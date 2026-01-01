Nasadiť Gokapi jedným kliknutím.
Ľahký samo-hostovaný server na zdieľanie súborov s vypršajúcimi odkazmi, ochranou heslom a voliteľným S3 backendom.
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S čím sa dá postaviť Gokapi
Gokapi je open-source samoobslužný server na zdieľanie súborov, modelovaný podľa už ukončenej služby Firefox Send. Umožňuje vám nahrávať súbory prostredníctvom webového rozhrania (UI) a rozdávať krátke, vypršajúce odkazy na stiahnutie – ideálne pre jednorazové zdieľanie, kde príjemca nemá účet na vašej platforme. Úložisko môže byť lokálny disk alebo akýkoľvek S3-kompatibilný bucket a každý odkaz podporuje konfigurovateľnú platnosť, limity sťahovania a voliteľné heslá.
Samoobslužné hostovanie Gokapi na vašom vlastnom VPS udržuje zdieľaný obsah a protokoly prístupu príjemcov vo vašej vlastnej infraštruktúre namiesto nahrávacej služby SaaS. Jediný Go binárny súbor udržuje minimálnu náročnosť a na rozdiel od verejných platforiem na zdieľanie súborov neexistujú žiadne inzerované kanály na zneužitie – iba ľudia, ktorým pošlete odkaz, môžu vidieť, čo ste nahrali.
Kľúčové vlastnosti Gokapi
Vypršajúce zdieľacie odkazy
Každý nahraný súbor získa krátku URL s konfigurovateľnou platnosťou podľa času alebo počtu stiahnutí, takže odkazy prestanú fungovať potom, čo si ich príjemca stiahne.
Heslom chránené odkazy
Voliteľne obmedzte sťahovanie heslom pre jednotlivé odkazy, aby ani uniknuté URL adresy nebolo možné otvoriť bez hesla.
Lokálne alebo S3 úložisko
Ukladajte súbory na lokálny zväzok alebo nasmerujte Gokapi na akýkoľvek bucket kompatibilný so S3 (AWS, Backblaze, MinIO) pre elastické, trvácne úložisko.
End-to-end šifrovanie
Voliteľné šifrovanie na strane klienta zaisťuje, že server nikdy neuvidí nešifrované dáta pre nahrané súbory zdieľané prostredníctvom jednorazových end-to-end šifrovaných odkazov.
Viacpoužívateľské účty
Vytvorte samostatné používateľské účty, aby viacerí zamestnanci alebo členovia rodiny zdieľali jednu inštanciu s izolovanými históriami nahrávania.
API a CLI
Nahrajte programaticky prostredníctvom REST API alebo oficiálneho CLI na doručovanie artefaktov zostavenia, balíkov protokolov a výstupov automatizácie.
Prečo spustiť Gokapi na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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