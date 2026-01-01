Nasaďte Kotaemon jednoklikovou inštaláciou.
Open-source chatbot na otázky a odpovede k dokumentom na chatovanie s vašimi súbormi pomocou ľubovoľného poskytovateľa LLM.
Vyberte si VPS plán pre Kotaemon
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Kotaemon
Kotaemon je čistý, prispôsobiteľný nástroj na otázky a odpovede z dokumentov založený na RAG, ktorý sa pripája k LLM podľa vášho výberu – od OpenAI a Azure až po samoobslužnú inštanciu Ollama. Nahrajte súbory PDF, dokumenty Word, tabuľky a obrázky, potom kládte otázky a dostávajte odpovede podložené presnými citáciami z pôvodného materiálu.
Na rozdiel od cloudových služieb AI pre dokumenty, samoobslužný Kotaemon uchováva vaše súbory súkromné na vašom vlastnom VPS. Variant s plným obrazom v tejto šablóne pridáva Tesseract OCR, parsovanie formátu LibreOffice a spracovanie multimodálnych dokumentov, vďaka čomu je vhodný pre naskenované súbory PDF, súbory Office a dokumenty s množstvom obrázkov.
Kľúčové vlastnosti Kotaemon
Podpora viacerých LLM
Pripojte sa k OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral alebo k akémukoľvek lokálnemu modelu hostovanému na Ollama bez migrácie vašich dokumentov alebo histórie chatu.
Odpovede podložené citáciami
Každá odpoveď odkazuje na presné pasáže vo vašich zdrojových dokumentoch, aby ste si mohli overiť tvrdenia a priamo sledovať informácie.
OCR a parsovanie Office
Tesseract OCR, LibreOffice a ffmpeg sú súčasťou balíka na natívne spracovanie naskenovaných PDF, súborov Word a PowerPoint a obrázkových dokumentov.
GraphRAG vyhľadávanie
Voliteľné backendy GraphRAG a LightRAG zlepšujú presnosť vyhľadávania pre rozsiahle alebo husto krížovo odkazované súbory dokumentov.
Viacpoužívateľský prístup
Vstavaná správa používateľov umožňuje členom tímu udržiavať si vlastné súkromné zbierky dokumentov v rámci jedného zdieľaného nasadenia.
Prečo spustiť Kotaemon na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.