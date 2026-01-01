Nasaďte FreeScout jedným kliknutím.
Ľahký open-source systém helpdesku a zdieľanej doručenej pošty pre profesionálnu zákaznícku podporu bez poplatkov za agenta.
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S čím sa dá postaviť FreeScout
FreeScout je bezplatná, open-source platforma pre help desk a zdieľanú doručenú poštu vytvorená pomocou PHP a Laravel, navrhnutá ako samoobslužná alternatíva k Help Scout a Zendesk. Poskytuje známe, profesionálne rozhranie podpory s podporou viacerých schránok, detekciou kolízií, uloženými odpoveďami a automatizáciou pracovných postupov — všetko, čo tím potrebuje na efektívne riadenie zákazníckych dopytov bez platenia poplatkov za predplatné na agenta.
Nasadenie FreeScout na vašom VPS s MariaDB vám dáva úplnú dátovú suverenitu nad každou zákazníckou konverzáciou, neobmedzený počet agentov a schránok a slobodu rozšíriť funkčnosť prostredníctvom modulového systému. Neexistuje žiadne oceňovanie na agenta, žiadne limity konverzácií a žiadne riziko, že dodávateľ zvýši náklady alebo preruší službu.
Kľúčové vlastnosti FreeScout
Zdieľaná schránka
Viacero agentov spolupracuje na rovnakej e-mailovej schránke s detekciou kolízií, ktorá zabraňuje duplicitným odpovediam tomu istému zákazníkovi.
Automatizácia pracovných postupov
Automatizujte opakujúce sa akcie pomocou vlastných pravidiel – automaticky priraďujte tikety, posielajte predpripravené odpovede a spúšťajte upozornenia na základe podmienok.
Podpora viacerých poštových schránok
Spravujte samostatné doručené pošty pre rôzne oddelenia, značky alebo produkty z jednej inštalácie FreeScout.
Uložené odpovede
Vytvorte knižnicu šablón odpovedí pre bežné otázky, aby agenti mohli odpovedať presne a konzistentne v priebehu sekúnd.
Modulový systém
Rozšírte funkcionalitu s komunitnými modulmi pre živý chat, prieskumy spokojnosti, znalostnú bázu a integrácie tretích strán.
Prečo spustiť FreeScout na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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