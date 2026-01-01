Nasaďte Foxel inštaláciou jedným kliknutím.
Súkromné cloudové úložisko s vlastným hosťovaním so sémantickým vyhľadávaním poháňaným AI naprieč fotografiami, videami a dokumentmi.
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S čím sa dá postaviť Foxel
Foxel je open-source platforma pre súkromné cloudové úložisko, ktorá zjednocuje súbory naprieč lokálnymi diskami, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox a inými backendmi za jediným webovým rozhraním. Jeho výnimočnou funkciou je sémantické vyhľadávanie poháňané AI, ktoré vám umožňuje nájsť fotografie, videá a dokumenty pomocou popisov v prirodzenom jazyku namiesto názvov súborov.
Vlastné hostovanie Foxelu udržuje vašu osobnú mediálnu knižnicu, pracovné archívy a zdieľané tímové súbory na infraštruktúre, ktorú plne kontrolujete — žiadne poplatky za používateľa, žiadne proprietárne uzamknutie a žiadna tretia strana neskenuje vaše dáta na vytváranie embeddingov. Kontrola prístupu na základe rolí, podpísané odkazy na zdieľanie a mapovanie protokolov cez S3 API a WebDAV ho robia vhodným pre jednotlivcov aj malé tímy.
Kľúčové vlastnosti Foxel
Sémantické vyhľadávanie s AI
Nájdite fotografie a dokumenty ich popísaním jednoduchým jazykom pomocou konfigurovateľných vkladacích modelov a vektorových databáz Milvus alebo Qdrant.
Zjednotené úložné backendy
Pripojte lokálne disky, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox a ďalšie za jedným prehliadacím rozhraním so zásuvnými adaptérmi.
Riadenie prístupu na základe rolí
Definujte vlastné roly s povoleniami na čítanie, zápis, odstránenie a zdieľanie na základe cesty pomocou zástupných znakov, regulárnych výrazov a pravidiel zoradených podľa priority.
Vstavaný náhľad súboru
Streamujte obrázky, videá, PDF, dokumenty balíka Office, text a zdrojový kód priamo v prehliadači bez stiahnutia pôvodného súboru.
Mapovanie protokolov
Sprístupnite svoje úložisko prostredníctvom koncových bodov kompatibilných so S3, pripojení WebDAV a podpísaných priamych odkazov pre skripty, aplikácie a správcov súborov OS.
Plugin a AI agent
Rozšírte platformu pomocou doplnkov založených na manifestoch a integrovaného agenta AI, ktorý vykonáva súborové operácie a automatizačné úlohy.
Prečo spustiť Foxel na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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