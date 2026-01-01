Nasaďte OpenVPN Access Server jedným kliknutím.
SSL VPN server podnikovej triedy s webovou administrátorskou konzolou, samoobslužným klientskym portálom a podporou pre všetky hlavné platformy.
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S čím sa dá postaviť OpenVPN Access Server
OpenVPN Access Server je komerčné VPN riešenie postavené na osvedčenom open-source protokole OpenVPN. Pridáva výkonné webové administračné rozhranie, automatizovanú konfiguráciu klienta a viacfaktorovú autentifikáciu, aby bolo nasadenie bezpečnej VPN prístupné pre akúkoľvek organizáciu. Dve bezplatné simultánne pripojenia sú zahrnuté v základnej výbave, s licenciou dostupnou pre väčšie tímy.
Vlastné hostovanie Access Servera na vašom vlastnom VPS vám poskytuje vyhradenú statickú IP adresu, plnú kontrolu nad šifrovacími kľúčmi a prístupovými politikami a žiadnu zdieľanú infraštruktúru s inými organizáciami. Na rozdiel od hostovaných VPN služieb, vaša prevádzka nikdy neprechádza cez tretiu stranu — čo z neho robí správnu voľbu pre podniky s prísnymi bezpečnostnými alebo compliance požiadavkami.
Kľúčové vlastnosti OpenVPN Access Server
Webová administračné konzola
Konfigurujte používateľov, autentifikáciu, sieťovanie a rozšírené nastavenia VPN prostredníctvom komplexného rozhrania založeného na prehliadači bez dotyku príkazového riadka.
Stiahnutia pre klientov jedným kliknutím
Samoobslužný klientsky portál umožňuje používateľom stiahnuť si predkonfigurovaných klientov VPN pre Windows, macOS, Linux, iOS a Android jediným kliknutím.
Flexibilné overenie
Podporuje lokálne účty, LDAP, RADIUS, SAML a PAM, takže Access Server sa integruje s vašou existujúcou infraštruktúrou identity bez duplicitnej správy používateľov.
Granulárne riadenie prístupu
Sieťové politiky pre jednotlivých používateľov a skupiny vám umožňujú obmedziť, ktoré zdroje môže každý používateľ dosiahnuť, čím sa vynucuje prístup s najmenšími oprávneniami v rámci vašej siete.
Rozdelené tunelovanie
Smerujte iba špecifickú prevádzku cez VPN, zatiaľ čo ostatná prevádzka používa priamo lokálne pripojenie, čím sa vyvažuje bezpečnosť s výkonom pre vzdialených pracovníkov.
Prečo spustiť OpenVPN Access Server na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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