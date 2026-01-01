Zľava až do výšky 69 % na OpenVPN Access Server

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SSL VPN server podnikovej triedy s webovou administrátorskou konzolou, samoobslužným klientskym portálom a podporou pre všetky hlavné platformy.

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5,49/mes.
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Nasaďte OpenVPN Access Server jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server je komerčné VPN riešenie postavené na osvedčenom open-source protokole OpenVPN. Pridáva výkonné webové administračné rozhranie, automatizovanú konfiguráciu klienta a viacfaktorovú autentifikáciu, aby bolo nasadenie bezpečnej VPN prístupné pre akúkoľvek organizáciu. Dve bezplatné simultánne pripojenia sú zahrnuté v základnej výbave, s licenciou dostupnou pre väčšie tímy.

Vlastné hostovanie Access Servera na vašom vlastnom VPS vám poskytuje vyhradenú statickú IP adresu, plnú kontrolu nad šifrovacími kľúčmi a prístupovými politikami a žiadnu zdieľanú infraštruktúru s inými organizáciami. Na rozdiel od hostovaných VPN služieb, vaša prevádzka nikdy neprechádza cez tretiu stranu — čo z neho robí správnu voľbu pre podniky s prísnymi bezpečnostnými alebo compliance požiadavkami.

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Kľúčové vlastnosti OpenVPN Access Server

Webová administračné konzola

Konfigurujte používateľov, autentifikáciu, sieťovanie a rozšírené nastavenia VPN prostredníctvom komplexného rozhrania založeného na prehliadači bez dotyku príkazového riadka.

Stiahnutia pre klientov jedným kliknutím

Samoobslužný klientsky portál umožňuje používateľom stiahnuť si predkonfigurovaných klientov VPN pre Windows, macOS, Linux, iOS a Android jediným kliknutím.

Flexibilné overenie

Podporuje lokálne účty, LDAP, RADIUS, SAML a PAM, takže Access Server sa integruje s vašou existujúcou infraštruktúrou identity bez duplicitnej správy používateľov.

Granulárne riadenie prístupu

Sieťové politiky pre jednotlivých používateľov a skupiny vám umožňujú obmedziť, ktoré zdroje môže každý používateľ dosiahnuť, čím sa vynucuje prístup s najmenšími oprávneniami v rámci vašej siete.

Rozdelené tunelovanie

Smerujte iba špecifickú prevádzku cez VPN, zatiaľ čo ostatná prevádzka používa priamo lokálne pripojenie, čím sa vyvažuje bezpečnosť s výkonom pre vzdialených pracovníkov.

Prečo spustiť OpenVPN Access Server na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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