Nasadiť Logseq inštaláciou jedným kliknutím.
Vlastne hostovaná znalostná báza a organizátor poznámok s prioritou súkromia, poskytovaná ako rýchla statická webová aplikácia, s poznámkami uloženými vo vašom lokálnom priečinku ovládanom prehliadačom.
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S čím sa dá postaviť Logseq
Logseq je open-source platforma na správu vedomostí a tvorbu osnov s prioritou súkromia — poznámky založené na blokoch, obojsmerné prepojenia, denné denníky, vzťahy medzi poznámkami v štýle grafu a dotazovateľná vedomostná báza, všetko napísané v súboroch Markdown alebo Org-mode na disku. Webová aplikácia Logseq je statická SPA, ktorá beží výhradne vo vašom prehliadači; táto šablóna ju hostí samostatne, takže JavaScript, ktorý poháňa vaše poznámky, pochádza z infraštruktúry, ktorú ovládate vy, a nie od tretej strany.
Poznámky sú uložené lokálne vo vašom prehliadači prostredníctvom rozhrania File System Access API, čo znamená, že dáta sa nikdy nedotknú servera hostiaceho SPA — ideálne pre pracovné postupy „Dôverujem vlastnému CDN“, kde používateľ chce UI Logseq, ale nechce závisieť od logseq.com alebo akéhokoľvek poskytovateľa cloudovej synchronizácie. Spárujte nasadenie s desktopovou aplikáciou Logseq, git synchronizáciou alebo synchronizáciou priečinkov iCloud/OneDrive pre prístup k rovnakým súborom poznámok naprieč zariadeniami.
Kľúčové vlastnosti Logseq
Bloková osnova
Každý riadok je presúvateľný blok s obojsmernými odkazmi, vloženými prvkami a referenciami – ideálne pre nelineárnych mysliteľov a pracovné postupy PKM.
Markdown a Org-mode
Poznámky sú obyčajné súbory Markdown alebo Org-mode uložené na disku, takže zostávajú upraviteľné v akomkoľvek textovom editore a prežijú akýkoľvek budúci koniec životnosti Logsequ.
Denník
Denné stránky poznámok vytvárajú záznam prúdu vedomia, ktorý časom odhaľuje vzorce a bez námahy odkazuje na tematické stránky.
Zobrazenie grafu
Vizualizujte vzťahy medzi poznámkami ako interaktívny graf, čo uľahčuje objavovanie skrytých súvislostí v rastúcej vedomostnej báze.
Dopyty a šablóny
Spúšťajte Datalog dotazy proti vašej znalostnej báze a vytvárajte opakovane použiteľné šablóny pre zápisnice zo stretnutí, knihy, projekty a opakujúce sa pracovné postupy.
Zamerané na súkromie od základu
Webová aplikácia beží výhradne na strane klienta; poznámky sú uložené v lokálnom priečinku ovládanom prehliadačom a nikdy neopustia vaše zariadenie, pokiaľ sa nerozhodnete pre synchronizáciu git alebo inú synchronizačnú vrstvu.
Prečo spustiť Logseq na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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