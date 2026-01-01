Nasadiť Plone inštaláciou jedným kliknutím.
Bezpečný open-source systém na správu obsahu, ktorému dôverujú vlády, univerzity a podniky už viac ako dve desaťročia.
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S čím sa dá postaviť Plone
Plone je vyspelý, podnikový open-source CMS postavený na pevnom základe Pythonu. Poháňa tisíce webov vládnych agentúr, univerzít, mimovládnych organizácií a globálnych korporácií, s históriou viac ako 20 rokov bez jedinej nahlásenej zraniteľnosti vzdialeného spustenia kódu. Plone 6 dodáva klasické UI — plnohodnotné redakčné prostredie s granulárnou kontrolou prístupu na základe rolí, viacjazyčným obsahom, verzovaním a bohatým ekosystémom doplnkov presahujúcim 300 balíkov.
Samohosting Plone na vašom VPS vám dáva úplné vlastníctvo vášho obsahu a používateľských dát, žiadne licencovanie na používateľa a flexibilitu rozšíriť platformu prostredníctvom doplnkov Pythonu a REST API, ktoré poháňa bezhlavé a hybridné publikačné pracovné postupy.
Kľúčové vlastnosti Plone
Podnikové zabezpečenie
Plone má 20-ročnú bezpečnostnú históriu a špecializovaný bezpečnostný tím – čo z neho robí preferovaný CMS pre vládne a zdravotnícke organizácie, ktoré si nemôžu dovoliť narušenia.
Granulárne riadenie prístupu
Definujte roly a povolenia na akejkoľvek úrovni stromu obsahu, aby redaktori, recenzenti a čitatelia videli a upravovali len to, k čomu majú oprávnený prístup.
Úplné verziovanie obsahu
Každá zmena obsahu je sledovaná a reverzibilná – porovnávajte verzie, obnovujte predchádzajúce stavy a udržiavajte kompletnú auditnú stopu bez ďalších doplnkov.
Viacjazyčná podpora
Spravujte obsah vo viacerých jazykoch so vstavanými prekladovými pracovnými postupmi, navigáciou citlivou na jazyk a ovládacími prvkami publikovania pre jednotlivé jazyky.
REST API
Vrstva plone.restapi sprístupňuje všetok obsah a konfiguráciu ako koncové body JSON, čím umožňuje bezhlavé publikovanie, mobilné aplikácie a integrácie tretích strán.
Rozšíriteľný ekosystém doplnkov
Viac ako 300 komunitných doplnkov pokrýva e-commerce, LDAP autentifikáciu, rozšírené vyhľadávanie a vlastné pracovné postupy – všetky inštalovateľné bez rozvetvenia jadra.
Prečo spustiť Plone na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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