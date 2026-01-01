Nasadiť Docmost jednoklikovou inštaláciou.
Open-source kolaboratívna wiki platforma so spoločnou úpravou v reálnom čase, diagramami a tímovými priestormi.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Docmost
Docmost je moderná, open-source alternatíva k Notion a Confluence, navrhnutá pre tímy, ktoré potrebujú kolaboratívne úpravy v reálnom čase bez kompromisov v oblasti ochrany súkromia, ktoré prinášajú cloudové platformy. Viacero používateľov môže súčasne upravovať tú istú stránku s bezkonfliktnou synchronizáciou, zatiaľ čo priestory zabezpečujú jasné oddelenie medzi tímami, projektmi alebo oddeleniami.
Vlastné hostovanie Docmostu na vašom VPS znamená, že vaša interná dokumentácia, architektonické rozhodnutia a citlivý obsah znalostnej bázy nikdy neopustia vašu infraštruktúru. Zahrnutá databáza PostgreSQL a cache Redis poskytujú výkon a spoľahlivosť, ktoré si vyžaduje kolaboratívne úpravy, pričom trvalé úložisko chráni vašu dokumentáciu naprieč aktualizáciami.
Kľúčové vlastnosti Docmost
Spoločná úprava v reálnom čase
Viacerí členovia tímu môžu upravovať tú istú stránku súčasne s bezkonfliktnou synchronizáciou, ktorá pôsobí okamžite a prirodzene.
Vstavané diagramovanie
Draw.io, Excalidraw a Mermaid sú k dispozícii priamo v editore, takže vizuálna dokumentácia zostáva popri písanom obsahu.
Priestorovo založená organizácia
Oddeľte obsah podľa tímu, projektu alebo oddelenia s individuálnymi priestormi, každý s vlastnými členmi a nastaveniami povolení.
Granulárne oprávnenia
Používateľské skupiny a kontroly prístupu na úrovni stránok vám umožňujú zdieľať správny obsah so správnymi ľuďmi v rámci vašej organizácie.
Úplná história verzií
Každá zmena je zaznamenaná, takže si môžete kedykoľvek prezrieť minulé revízie alebo obnoviť predchádzajúcu verziu akejkoľvek stránky.
Prečo spustiť Docmost na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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