Nasadiť Fasten Health jednoklikovou inštaláciou.
Vlastne hostovaný osobný a rodinný správca elektronických zdravotných záznamov, ktorý konsoliduje zdravotné údaje od poskytovateľov a zariadení.
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S čím sa dá postaviť Fasten Health
Fasten On-Prem je open-source, samo-hostovaný manažér elektronických zdravotných záznamov (EMR), ktorý umožňuje jednotlivcom a rodinám konsolidovať zdravotné údaje od lekárov, nemocníc, laboratórií a pripojených zariadení do jedného súkromného archívu. Postavený na dátovom štandarde zdravotnej starostlivosti FHIR a napísaný v Go, prijíma záznamy prostredníctvom manuálneho zadávania a nahrávania balíkov FHIR exportovaných z pacientskych portálov a zobrazuje ich v jednotnej časovej osi spolu s poznámkami, stavmi, liekmi, alergiami a laboratórnymi výsledkami.
Samo-hostovanie Fasten na vašom vlastnom VPS udržiava osobne identifikovateľné zdravotné údaje vo vnútri infraštruktúry, ktorú ovládate, namiesto poskytovateľa zdravotných záznamov SaaS — čo je dôležité vzhľadom na citlivosť lekárskej histórie. Šifrovaná databáza SQLite, jednobinárny Go runtime a registrácia pre každého používateľa znamenajú, že malý VPS pohodlne hostí kompletný osobný alebo rodinný záznam.
Kľúčové vlastnosti Fasten Health
Import balíka FHIR
Nahrajte balíky FHIR exportované z pacientskych portálov alebo iných zdravotníckych systémov, aby ste preniesli existujúcu zdravotnú históriu do archívu.
FHIR-natívne úložisko
Uchovávajte záznamy v ich pôvodnej forme zdrojov FHIR, aby štruktúrované dopyty, exporty a následné spracovanie zostali nezávislé od dodávateľa.
Manuálne zadanie záznamu
Pridajte laboratórne výsledky, zdravotné stavy, lieky, očkovania a poznámky ručne pre návštevy, poskytovateľov alebo existujúce záznamy, ktoré sú staršie ako prístup k FHIR.
Rodinné účty
Spravujte záznamy pre partnerov, deti alebo starnúcich členov rodiny z jednej inštancie so samostatnými používateľskými účtami.
Šifrovaná databáza
Databáza SQLite je predvolene šifrovaná v pokoji, čím chráni citlivé zdravotné záznamy na disku pred oportunistickým prístupom.
Dokumentové prílohy
Pripojte naskenované dokumenty, snímky a súbory PDF k návštevám, aby bola kompletná zdravotná dokumentácia na jednom prehľadnom a vyhľadávateľnom mieste.
Prečo spustiť Fasten Health na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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