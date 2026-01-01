Nasaďte Silex inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source vizuálny nástroj na tvorbu webových stránok bez kódu, ktorý generuje čisté, prenosné súbory HTML a CSS.
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S čím sa dá postaviť Silex
Silex je open-source alternatíva k Webflow – vizuálny nástroj na tvorbu webových stránok bez kódu, ktorý beží výhradne v prehliadači a produkuje štandardné súbory HTML a CSS. Na rozdiel od komerčných nástrojov na tvorbu webových stránok, ktoré uzamykajú vaše návrhy a obsah na svojej platforme, Silex ukladá všetko ako obyčajné súbory na vašom vlastnom serveri. Pripája sa k headless CMS pre dynamický obsah, integruje sa s generátormi statických stránok ako 11ty a môže byť rozšírený prostredníctvom systému pluginov.
Vlastné hostovanie Silexu na VPS poskytuje webovým dizajnérom a agentúram neobmedzený pracovný priestor pre projekty za pevnú cenu servera, bez poplatkov za jednotlivé stránky a bez závislosti od toho, či platforma tretej strany zostane online alebo cenovo dostupná.
Kľúčové vlastnosti Silex
Vizuálny drag-and-drop editor
Vytvárajte stránky vizuálne pomocou editora založeného na GrapesJS s komponentmi, štýlmi a nástrojmi na rozloženie – nie sú potrebné žiadne znalosti HTML ani CSS.
Statický výstup HTML
Každá webová stránka, ktorú Silex vytvára, je čistý, štandardný HTML a CSS – žiadne závislosti za behu, funguje na akomkoľvek poskytovateľovi hostingu a je plne prenosná.
Dátová väzba CMS
Prepojte návrhy stránok s WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex a inými headless CMS, aby neprogramátori mohli aktualizovať obsah bez zásahu do dizajnu.
Viacstránková nástenka
Spravujte neobmedzený počet webových projektov z jednej inštancie Silex, organizovaných v jednom pracovnom priestore pre agentúry a freelancerov s viacerými klientmi.
Rozšíriteľnosť pluginov
Rozšírte Silex o vlastné komponenty, dátové konektory a integrácie služieb tretích strán prostredníctvom systému doplnkov bez rozvetvenia jadra.
Prečo spustiť Silex na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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