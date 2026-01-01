Nasaďte Sharkey inštaláciou jedným kliknutím.
Federovaný mikroblogovací server založený na Misskey s vylepšeným výkonom, podporou Mastodon API a moderným UX.
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S čím sa dá postaviť Sharkey
Sharkey je fork Misskey, ktorý sleduje upstream a prináša pre fediverse prepracovaný sociálny zážitok. Natívne podporuje ActivityPub, takže vaša komunita môže sledovať a interagovať s účtami na Mastodone, Plerome, Akkome, Pixelfede a zvyšku federovanej siete bez akýchkoľvek mostov.
V porovnaní s upstream Misskey pridáva Sharkey federované úpravy príspevkov, federované pozadia profilov, kompatibilitu s API klienta Mastodon a desiatky vylepšení UX, ktoré sú výsledkom spätnej väzby od komunity. Vlastné hostovanie Sharkey na vašom vlastnom VPS udržuje vašu časovú os, médiá a graf sledovateľov plne pod vašou kontrolou, pričom žiadny vlastník platformy nerozhoduje o tom, koho môžete osloviť.
Kľúčové vlastnosti Sharkey
Federácia ActivityPub
Pripojte sa k Mastodonu, Plerome, Akkome, Pixelfedu a každému ďalšiemu serveru ActivityPub, aby ste dosiahli celý fediverse z vašej vlastnej inštancie.
Mastodon API kompatibilné
Používajte akéhokoľvek klienta Mastodon tretej strany na uverejňovanie príspevkov a prehliadanie, pričom stále využívate funkcie v štýle Misskey pod kapotou.
Vlastné emoji a reakcie
Nahrajte vlastné emoji pre celý server a reagujte nimi na akýkoľvek príspevok, premieňajúc časové osi na expresívne konverzácie nad rámec obyčajného textu.
Federovaná post-editácia
Upravte svoje príspevky po zverejnení a zabezpečte, aby sa zmena bezproblémovo rozšírila na vzdialené inštancie, s plne zachovanou históriou úprav.
Antény a zoznamy
Vytvorte antény založené na kľúčových slovách a spravované zoznamy používateľov, aby ste mohli filtrovať časové osi, sledovať témy a nikdy nezmeškali príspevky, ktoré sú pre vás dôležité.
Správa diskových médií
Usporiadajte nahrané obrázky, videá a súbory vo vstavanom Disku pomocou priečinkov, vyhľadávania a opätovného použitia naprieč príspevkami a prostriedkami profilu.
Prečo spustiť Sharkey na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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