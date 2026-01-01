Zľava až do výšky 69 % na SillyTavern

Nasaďte SillyTavern jednoklikovou inštaláciou.

Frontend LLM pre pokročilých používateľov, ktorý zjednocuje desiatky textových, obrazových a hlasových AI backendov do jedného chatovacieho rozhrania.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasaďte SillyTavern jednoklikovou inštaláciou.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť SillyTavern

SillyTavern je lokálne rozhranie s otvoreným zdrojovým kódom, ktoré umožňuje pokročilým používateľom chatovať s AI postavami cez prakticky každý hlavný LLM backend, vrátane OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI a lokálne hostovaných modelov. Na rozdiel od chatovacích aplikácií špecifických pre dodávateľa sa zameriava na konverzácie riadené postavami, dlhodobé hranie rolí a kreatívne písanie, s hlbokou kontrolou nad výzvami, parametrami vzorkovania a spracovaním kontextu.

Vlastné hostovanie SillyTavern na vašom vlastnom VPS udržiava každý chatový denník, kartu postavy a knihu znalostí súkromné pre váš účet, umožňuje vám voľne meniť poskytovateľov a odstraňuje obmedzenia konverzácií a filtre obsahu uložené hostovanými alternatívami. Kľúče API pre externé modely zostávajú na vašom serveri namiesto toho, aby boli vložené do používateľského rozhrania tretej strany.

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Kľúčové vlastnosti SillyTavern

Podpora viacerých backendov

Pripojte OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI a lokálne modelové servery prostredníctvom jedného rozhrania bez nutnosti spravovať samostatných klientov pre každého poskytovateľa.

Karty postáv

Importujte, upravujte a zdieľajte karty postáv s vloženými PNG, s persónami, príkladovými dialógmi a osobnostnými črtami, ktoré zabezpečujú konzistentné odpovede v rámci postavy.

Skupinové chaty

Veďte konverzácie s viacerými postavami AI v jednom vlákne, s konfigurovateľným poradím ťahov a nastaveniami generovania pre jednotlivé postavy pre rozvetvené príbehy.

Informácie o svete a knihy príbehov

Vložte príbehové pozadie, detaily o mieste a opakujúce sa fakty do výzvy len vtedy, keď sa objavia relevantné kľúčové slová, čím sa udržia kontextové okná efektívne pri dlhých príbehoch.

Ekosystém rozšírení

Zapojte generovanie obrázkov prostredníctvom Stable Diffusion alebo ComfyUI, hlasy prevodu textu na reč, sumarizáciu, vektorové úložisko a desiatky komunitných rozšírení.

Úplná kontrola výzvy

Upravujte systémové výzvy, šablóny inštrukcií, parametre vzorkovača a formátovanie kontextu priamo, čím poskytnete pokročilým používateľom rovnakú kontrolu, akú by získali z neupraveného API.

Prečo spustiť SillyTavern na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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