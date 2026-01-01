Nasaďte SillyTavern jednoklikovou inštaláciou.
Frontend LLM pre pokročilých používateľov, ktorý zjednocuje desiatky textových, obrazových a hlasových AI backendov do jedného chatovacieho rozhrania.
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S čím sa dá postaviť SillyTavern
SillyTavern je lokálne rozhranie s otvoreným zdrojovým kódom, ktoré umožňuje pokročilým používateľom chatovať s AI postavami cez prakticky každý hlavný LLM backend, vrátane OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI a lokálne hostovaných modelov. Na rozdiel od chatovacích aplikácií špecifických pre dodávateľa sa zameriava na konverzácie riadené postavami, dlhodobé hranie rolí a kreatívne písanie, s hlbokou kontrolou nad výzvami, parametrami vzorkovania a spracovaním kontextu.
Vlastné hostovanie SillyTavern na vašom vlastnom VPS udržiava každý chatový denník, kartu postavy a knihu znalostí súkromné pre váš účet, umožňuje vám voľne meniť poskytovateľov a odstraňuje obmedzenia konverzácií a filtre obsahu uložené hostovanými alternatívami. Kľúče API pre externé modely zostávajú na vašom serveri namiesto toho, aby boli vložené do používateľského rozhrania tretej strany.
Kľúčové vlastnosti SillyTavern
Podpora viacerých backendov
Pripojte OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI a lokálne modelové servery prostredníctvom jedného rozhrania bez nutnosti spravovať samostatných klientov pre každého poskytovateľa.
Karty postáv
Importujte, upravujte a zdieľajte karty postáv s vloženými PNG, s persónami, príkladovými dialógmi a osobnostnými črtami, ktoré zabezpečujú konzistentné odpovede v rámci postavy.
Skupinové chaty
Veďte konverzácie s viacerými postavami AI v jednom vlákne, s konfigurovateľným poradím ťahov a nastaveniami generovania pre jednotlivé postavy pre rozvetvené príbehy.
Informácie o svete a knihy príbehov
Vložte príbehové pozadie, detaily o mieste a opakujúce sa fakty do výzvy len vtedy, keď sa objavia relevantné kľúčové slová, čím sa udržia kontextové okná efektívne pri dlhých príbehoch.
Ekosystém rozšírení
Zapojte generovanie obrázkov prostredníctvom Stable Diffusion alebo ComfyUI, hlasy prevodu textu na reč, sumarizáciu, vektorové úložisko a desiatky komunitných rozšírení.
Úplná kontrola výzvy
Upravujte systémové výzvy, šablóny inštrukcií, parametre vzorkovača a formátovanie kontextu priamo, čím poskytnete pokročilým používateľom rovnakú kontrolu, akú by získali z neupraveného API.
Prečo spustiť SillyTavern na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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