Nasaďte Mafl inštaláciou jedným kliknutím.
Minimalistická domovská stránka s vlastným hostingom, ktorá organizuje všetky služby, odkazy a dashboardy, ktoré používate, pod jednou kartou.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Mafl
Mafl je open-source domovská stránka vytvorená pre ľudí, ktorí prevádzkujú viacero samoobslužných služieb a chcú jeden rýchly, bezrušivý štartovací bod. Celé rozloženie je popísané v jedinom konfiguračnom súbore YAML, takže dashboard je reprodukovateľný, riadený verziami a triviálne zálohovaný spolu so zvyškom vášho stacku.
Samoobslužné hostovanie Mafl na vašom vlastnom VPS udržiava každú záložku, API kľúč a integráciu na infraštruktúre, ktorú ovládate. Všetky požiadavky tretích strán na servisné widgety sú proxyované cez backend Mafl, takže poverenia a metadáta nikdy neuniknú do prehliadača ani externým poskytovateľom dashboardov.
Kľúčové vlastnosti Mafl
YAML konfigurácia
Definujte skupiny, služby, témy a widgety v jednom súbore config.yml, ktorý môžete verziovať a replikovať naprieč prostrediami.
Živé servisné widgety
Interaktívne karty zobrazujú údaje v reálnom čase, ako napríklad počasie, informácie o IP adrese a vlastné integrácie, bez sprístupnenia API kľúčov prehliadaču.
Vlastné témy
Prepínajte medzi predvolenými témami alebo si navrhnite vlastné, aby ladili s vašou značkou a zdieľajte ich s komunitou.
Viacjazyčné UI
Dodáva sa s angličtinou, španielčinou, nemčinou, francúzštinou, ruštinou, čínštinou a ďalšími jazykmi, automaticky detekovanými z prehliadača návštevníka.
Ikony Iconify a ikony emoji
Vyberte si z viac ako 200 000 vektorových ikon Iconify, akéhokoľvek emoji, vzdialenej URL alebo lokálne uloženého obrázka pre každú dlaždicu služby.
Inštalovateľná PWA
Pridajte Mafl do vášho telefónu alebo na plochu ako progresívnu webovú aplikáciu pre okamžitý zážitok zo spúšťača podobný aplikácii.
Prečo spustiť Mafl na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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