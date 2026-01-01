Nasadiť Audiobookshelf inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužný server audiokníh a podcastov s podporou viacerých používateľov, offline mobilnými aplikáciami a automatickým načítavaním metadát.
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S čím sa dá postaviť Audiobookshelf
Audiobookshelf je komplexný samoobslužný mediálny server vytvorený špeciálne pre audioknihy, podcasty a e-knihy. Poskytuje progresívnu webovú aplikáciu (Progressive Web App) prístupnú z akéhokoľvek prehliadača, plus natívne aplikácie pre iOS a Android s podporou offline počúvania. Platforma streamuje všetky zvukové formáty za chodu, automaticky sťahuje metadáta a obaly a udržiava individuálny priebeh prehrávania synchronizovaný naprieč všetkými zariadeniami pre každého používateľa.
Samoobsluha vám dáva plnú kontrolu nad vašou mediálnou knižnicou – žiadne poplatky za predplatné, žiadne obmedzenia veľkosti súborov a žiadna závislosť na dodávateľovi. Automatické sťahovanie podcastov, generovanie RSS kanálov, správa kapitol a nástroje na zlučovanie zvukových súborov robia z Audiobookshelf kompletnú náhradu za komerčné platformy audiokníh, pričom vaše posluchové návyky a zakúpený obsah zostávajú úplne súkromné.
Kľúčové vlastnosti Audiobookshelf
Synchronizácia postupu viacerých používateľov
Každý používateľ udržiava nezávislý priebeh prehrávania, ktorý sa synchronizuje naprieč prehliadačom a mobilnými zariadeniami, čo ho robí ideálnym pre zdieľanie v rodine alebo domácnosti.
Offline mobilné aplikácie
Natívne aplikácie pre iOS a Android umožňujú používateľom sťahovať obsah na počúvanie bez pripojenia na internet, ideálne na cestovanie a presuny.
Automatické načítavanie metadát
Obrázky obalov a metadáta sa automaticky načítavajú z Audible, Google Books, iTunes a iných zdrojov, vďaka čomu vaša knižnica vyzerá upravene bez manuálnej námahy.
Správa podcastov
Prihláste sa na odber podcastov, automaticky sťahujte nové epizódy a generujte súkromné RSS kanály, aby ste mohli počúvať v akomkoľvek prehrávači podcastov, ktorý už používate.
Nástroje kapitoly
Upravujte a vyhľadávajte údaje kapitol prostredníctvom API Audnexus, potom vložte aktualizované metadáta priamo do zvukových súborov pre presnú navigáciu v kapitolách.
Prečo spustiť Audiobookshelf na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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