Nasaďte Coder inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source platforma na poskytovanie vlastne hostovaných cloudových vývojových prostredí z Terraform šablón na vašej vlastnej infraštruktúre.
Vyberte si VPS plán pre Coder
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Coder
Coder je popredná open-source platforma pre samoobslužné cloudové vývojové prostredia, ktorú inžinierske organizácie používajú na štandardizáciu, zabezpečenie a škálovanie svojej vývojárskej infraštruktúry. Tímy platformy definujú pracovné priestory ako šablóny Terraform — špecifikujúce IDE, závislosti, alokáciu zdrojov a sieťový prístup — a vývojári spúšťajú konzistentné prostredia pripravené na kódovanie v priebehu niekoľkých minút namiesto toho, aby trávili dni lokálnym nastavením.
Samoobslužné hostovanie Coderu na vašom VPS znamená, že zdrojový kód a poverenia nikdy neopustia vašu infraštruktúru, čím spĺňajú prísne bezpečnostné a súladové požiadavky. Integrácia Docker socketu umožňuje Coderu poskytovať pracovné priestory založené na kontajneroch priamo na hostiteľovi, čím poskytuje každému vývojárovi izolované prostredia podporované výpočtovým výkonom vášho VPS, zatiaľ čo si zachovávate centralizovanú kontrolu nad zdrojmi, auditnými záznamami a prístupovými politikami.
Kľúčové vlastnosti Coder
Šablóny pracovného priestoru Terraform
Definujte reprodukovateľné vývojové prostredia ako kód a poskytnite konzistentné pracovné priestory pre každého vývojára jedným kliknutím.
Podporované akékoľvek IDE
Vývojári sa pripájajú pomocou VS Code, JetBrains alebo prehliadačových editorov cez SSH bez zmeny svojho preferovaného pracovného postupu.
Autoštart a autostop
Pracovné priestory sa spúšťajú automaticky pri prístupe a zastavujú sa podľa plánu, čím sa znižuje spotreba nečinných zdrojov a náklady na infraštruktúru.
Jednotné prihlásenie (SSO) a auditné protokolovanie
Integrujte sa s OIDC, GitHubom alebo podnikovými poskytovateľmi identít a udržiavajte úplné záznamy auditu pre bezpečnosť a súlad.
Kvóty zdrojov
Nastavte limity CPU a pamäte pre jednotlivých používateľov, aby ste zabránili nekontrolovateľným pracovným priestorom spotrebovať všetky dostupné zdroje VPS.
Prečo spustiť Coder na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.