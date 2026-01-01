Nasadenie Horilla inštaláciou jedným kliknutím.
Bezplatná open-source HR a CRM platforma pokrývajúca zamestnancov, mzdy, nábor a dochádzku.
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S čím sa dá postaviť Horilla
Horilla je plne open-source platforma pre riadenie ľudských zdrojov a CRM postavená na Django a PostgreSQL. Zjednocuje celý životný cyklus zamestnanca – nábor, nástup, dochádzku, dovolenky, mzdy, hodnotenie výkonu, helpdesk a odchod zo zamestnania – spolu so vstavaným CRM pre obchodné príležitosti a záznamy zákazníkov, nahrádzajúc niekoľko SaaS nástrojov jedným samoobslužným riešením.
Samoobslužné hostovanie Horilla na vašom vlastnom VPS udržiava citlivé údaje zamestnancov, mzdy a záznamy zákazníkov pod vašou priamou kontrolou bez poplatkov za používateľa. Zachovávate si plný prístup k databáze pre vlastné reporty a integrácie, plus slobodu rozširovať moduly bez čakania na plány dodávateľov.
Kľúčové vlastnosti Horilla
Nábor a uvedenie do práce
Sledujte voľné pracovné miesta, náborové procesy kandidátov, fázy pohovorov a úlohy pri nástupe nových zamestnancov bez samostatného systému ATS alebo nástroja na prijímanie nových zamestnancov.
Dochádzka a dovolenka
Spravujte rozpisy zmien, biometrickú dochádzku, nároky na dovolenku a schvaľovacie pracovné postupy pre celú pracovnú silu.
Vstavaný mzdový systém
Nakonfigurujte zmluvy, príspevky, zrážky a daňové pravidlá, potom spustite výplatné cykly s generovaním výplatných pások priamo v Horilla.
Výkon a ciele
Definujte KPI a OKR, spúšťajte 360-stupňové cykly spätnej väzby a prepojte individuálne ciele s organizačnými cieľmi.
Integrované CRM
Spravujte potenciálnych zákazníkov, príležitosti, zákaznícke účty a obchodné príležitosti spolu s údajmi o ľudských zdrojoch v jednej jednotnej databáze.
Modulárne REST API
Každý modul sa dodáva s dokumentovaným rozhraním REST API na integráciu Horilly s poskytovateľmi miezd, systémami identity a nástrojmi BI.
Prečo spustiť Horilla na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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