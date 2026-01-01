Zľava až do výšky 69 % na EmonCMS

Nasaďte EmonCMS inštaláciou jedným kliknutím.

Open-source webová aplikácia na zaznamenávanie a vizualizáciu údajov zo senzorov energie, teploty a životného prostredia v priebehu času.

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Nasaďte EmonCMS inštaláciou jedným kliknutím.

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7,79/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť EmonCMS

EmonCMS je open-source backend projektu OpenEnergyMonitor, vytvorený špeciálne pre časovo-radové údaje o energii, teplote a životnom prostredí. Na rozdiel od všeobecných dashboardov je každý komponent — od vstupných spracovateľských potrubí po úložné enginy PHPFina a PHPTimeSeries — vyladený na roky vysokorozlíšiteľných senzorových dát na skromnom hardvéri.

Vlastné hostovanie EmonCMS na VPS udržuje merania domácnosti, solárnych systémov, tepelných čerpadiel a IoT úplne pod vašou kontrolou, bez obmedzení na jednotlivé kanály alebo cloudových predplatných. Zabalený MQTT broker, MariaDB a Redis stack prijíma dáta z emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant a akéhokoľvek senzora s podporou HTTP alebo MQTT.

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Kľúčové vlastnosti EmonCMS

Kanály časových radov

Vlastné systémy PHPFina a PHPTimeSeries ukladajú roky meraní senzorov s vysokým rozlíšením oveľa efektívnejšie než všeobecná databáza SQL.

MQTT a HTTP vstupy

Prijímajte dáta z emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant alebo z akéhokoľvek zariadenia, ktoré dokáže publikovať MQTT alebo volať HTTP API.

Spracovanie vstupu

Reťazenie konverzií jednotiek, akumulátory výkonu na energiu, obmedzenia rýchlosti a virtuálne kanály bez písania kódu alebo externých skriptov.

Dashboardy a grafy

Editor ovládacieho panela s funkciou drag-and-drop, ktorý ponúka viacsériové grafy, ukazovatele a stĺpcové grafy na vizualizáciu senzorov v reálnom čase a historických dát.

Aplikácie pre spotrebu energie

Predpripravené aplikácie pre solárne FV, tepelné čerpadlá, elektrické vozidlá a spotrebu domácností poskytujú prehľady bez manuálnej konfigurácie.

REST API a exporty

Čítajte a zapisujte každý kanál prostredníctvom zdokumentovaného REST API a exportujte nespracované dáta CSV pre offline analýzu alebo zálohovanie.

Prečo spustiť EmonCMS na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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