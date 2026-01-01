Nasaďte EmonCMS inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source webová aplikácia na zaznamenávanie a vizualizáciu údajov zo senzorov energie, teploty a životného prostredia v priebehu času.
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S čím sa dá postaviť EmonCMS
EmonCMS je open-source backend projektu OpenEnergyMonitor, vytvorený špeciálne pre časovo-radové údaje o energii, teplote a životnom prostredí. Na rozdiel od všeobecných dashboardov je každý komponent — od vstupných spracovateľských potrubí po úložné enginy PHPFina a PHPTimeSeries — vyladený na roky vysokorozlíšiteľných senzorových dát na skromnom hardvéri.
Vlastné hostovanie EmonCMS na VPS udržuje merania domácnosti, solárnych systémov, tepelných čerpadiel a IoT úplne pod vašou kontrolou, bez obmedzení na jednotlivé kanály alebo cloudových predplatných. Zabalený MQTT broker, MariaDB a Redis stack prijíma dáta z emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant a akéhokoľvek senzora s podporou HTTP alebo MQTT.
Kľúčové vlastnosti EmonCMS
Kanály časových radov
Vlastné systémy PHPFina a PHPTimeSeries ukladajú roky meraní senzorov s vysokým rozlíšením oveľa efektívnejšie než všeobecná databáza SQL.
MQTT a HTTP vstupy
Prijímajte dáta z emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant alebo z akéhokoľvek zariadenia, ktoré dokáže publikovať MQTT alebo volať HTTP API.
Spracovanie vstupu
Reťazenie konverzií jednotiek, akumulátory výkonu na energiu, obmedzenia rýchlosti a virtuálne kanály bez písania kódu alebo externých skriptov.
Dashboardy a grafy
Editor ovládacieho panela s funkciou drag-and-drop, ktorý ponúka viacsériové grafy, ukazovatele a stĺpcové grafy na vizualizáciu senzorov v reálnom čase a historických dát.
Aplikácie pre spotrebu energie
Predpripravené aplikácie pre solárne FV, tepelné čerpadlá, elektrické vozidlá a spotrebu domácností poskytujú prehľady bez manuálnej konfigurácie.
REST API a exporty
Čítajte a zapisujte každý kanál prostredníctvom zdokumentovaného REST API a exportujte nespracované dáta CSV pre offline analýzu alebo zálohovanie.
Prečo spustiť EmonCMS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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