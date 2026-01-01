Nasadiť Gogs inštaláciou jedným kliknutím.
Bezproblémová, vlastne hostovaná služba Git napísaná v Go — ľahká, rýchla a ľahko spustiteľná na akomkoľvek serveri.
Vyberte si VPS plán pre Gogs
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Gogs
„Gogs (Go Git Service) je samoobslužná Git služba vytvorená pre jednoduchosť a minimálne využitie zdrojov. Napísaná v Go, poskytuje správu repozitárov, sledovanie problémov, podporu wiki a organizáciu tímu prostredníctvom čistého webového rozhrania a beží efektívne aj na malých inštanciách VPS.“
„Vlastný hosting Gogs udržiava váš zdrojový kód na infraštruktúre, ktorú vlastníte, bez poplatkov za používateľa a bez závislosti od externých hostingových platforiem. Toto nasadenie spája Gogs s PostgreSQL pre spoľahlivé ukladanie dát a zahŕňa presmerovanie portov SSH pre štandardné pracovné postupy Git push a pull.“
Kľúčové vlastnosti Gogs
Hostovanie Git repozitárov
Kompletná správa repozitárov s prehliadaním vetiev, históriou commitov a pracovnými postupmi žiadostí o zlúčenie v jednoduchom webovom rozhraní.
Sledovanie problémov
Vstavaný sledovač úloh so štítkami, míľnikmi a priradením udržiava projektovú prácu organizovanú spolu s kódom.
SSH a HTTPS Git prístup
Vývojári odosielajú a sťahujú dáta cez SSH alebo HTTPS pomocou štandardných klientov Git bez akýchkoľvek zmien v pracovnom postupe.
Minimálne využitie zdrojov
Gogs beží na menej výkonnom hardvéri, čo z neho robí praktickú voľbu pre Git hosting pre malé servery a domáce laboratóriá.
Integrácie webhookov
Podpora webhookov spúšťa systémy CI/CD a externé služby pri udalostiach push pre automatizované pipeliney zostavovania a nasadzovania.
Prečo spustiť Gogs na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.