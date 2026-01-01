Nasadiť Explo inštaláciou jedným kliknutím.
Samostatne hostený nástroj na objavovanie hudby, ktorý automaticky vytvára zoznamy skladieb z odporúčaní ListenBrainz a sťahuje ich do vašej knižnice.
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S čím sa dá postaviť Explo
Explo je samoobslužný server na objavovanie hudby, ktorý spája vašu históriu počúvania z ListenBrainz s vašou osobnou hudobnou knižnicou. Sťahuje týždenné a denné odporúčané zoznamy skladieb z ListenBrainz, nachádza zodpovedajúce skladby cez YouTube alebo Soulseek, sťahuje ich a vytvára zoznamy skladieb priamo v Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic alebo MPD — automaticky, podľa vami kontrolovaného plánu.
Na rozdiel od streamovacích služieb, ktoré uzamykajú odporúčania za predplatným a nepriehľadnými algoritmami, Explo vám poskytuje úplnú transparentnosť: každé odporúčanie je vysledovateľné k vašim skutočným údajom o počúvaní na ListenBrainz a každá stiahnutá skladba žije na vašom vlastnom serveri. Vstavané webové UI vám umožňuje spravovať plány, prehliadať históriu zoznamov skladieb a konfigurovať všetky integrácie bez úpravy konfiguračných súborov.
Kľúčové vlastnosti Explo
Objavovanie ListenBrainz
Sťahuje zoznamy skladieb Weekly Exploration, Weekly Jams a Daily Jams priamo z vášho účtu ListenBrainz – odporúčania formované výlučne na základe vašej vlastnej histórie počúvania.
Viacserverová podpora
Integruje sa s Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic a MPD, vytvára zoznamy skladieb priamo v ktoromkoľvek hudobnom serveri, ktorý už používate.
Naplánovaná automatizácia
Konfigurovateľné cron plány automaticky spúšťajú objavovanie – nastavte to raz a nová hudba sa objaví vo vašej knižnici každý týždeň bez akýchkoľvek manuálnych krokov.
Stiahnutie z YouTube a Soulseek
Vyhľadáva a sťahuje skladby cez YouTube (s yt-dlp) alebo Soulseek (cez Slskd), s filtrami kvality, výberom formátu a inteligentnou deduplikáciou.
Správa webového UI
Prehliadajte archívy zoznamov skladieb, spúšťajte manuálne spustenia, upravujte plány a spravujte všetky nastavenia hudobného servera z jedného overeného rozhrania prehliadača.
Prečo spustiť Explo na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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