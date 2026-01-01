Nasadenie OMERO jedným kliknutím.
Open-source platforma na správu obrazových dát pre vedeckú mikroskopiu s viacrozmerným webovým prehliadačom.
Vyberte si VPS plán pre OMERO
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť OMERO
OMERO je platforma na správu dát Open Microscopy Environment vytvorená pre výskumné laboratóriá, ktoré pracujú s multidimenzionálnymi biozobrazovacími dátami. Importuje mikroskopické snímky z viac ako 150 proprietárnych formátov súborov prostredníctvom Bio-Formats, uchováva ich v dotazovateľnom úložisku a sprístupňuje ich prostredníctvom webového prehliadača, ktorý spracováva kanály, časozberné snímky a Z-stacky bez proprietárneho softvéru.
Vlastné hostovanie OMERO na vašom VPS poskytuje laboratórnym skupinám plnú kontrolu nad nespracovanými obrazovými dátami, anotáciami a prístupovými povoleniami, pričom spája back-end OMERO.server, front-end OMERO.web a úložisko PostgreSQL do jedného nasadenia.
Kľúčové vlastnosti OMERO
Viacrozmerný prehliadač
Prezerajte si Z-zásobníky, časozberné sekvencie a viackanálové akvizície priamo v prehliadači bez inštalácie softvéru pre stolnú mikroskopiu.
Import Bio-Formats
Načítajte obrázky z viac ako 150 proprietárnych mikroskopických formátov a zachovajte pôvodné metaúdaje prostredníctvom pribalenej knižnice Bio-Formats.
Skupiny a oprávnenia
Zorganizujte výskumníkov do kolaboratívnych skupín s povoleniami len na čítanie, čítanie a anotovanie alebo čítanie a zápis pre zdieľané súbory údajov a projekty.
Anotácie a značky
Pripojte značky, hodnotenia, komentáre, páry kľúč-hodnota a súborové prílohy k obrázkom, aby experimentálny kontext zostával prepojený s nespracovanými dátami.
Skriptovanie a API
Automatizujte analytické procesy prostredníctvom Python, Java a MATLAB API alebo spúšťajte serverové OMERO.scripts na celých súboroch dát.
Prečo spustiť OMERO na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.