Inštalácia Gotify jedným kliknutím.
Vlastne hostovaný server push notifikácií s jednoduchým REST API a doručovaním cez WebSocket v reálnom čase.
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S čím sa dá postaviť Gotify
Gotify je ľahký, open-source server na push notifikácie, ktorý vám umožňuje odosielať a prijímať správy v reálnom čase. Jednoduché REST API uľahčuje integráciu notifikácií zo skriptov, monitorovacích nástrojov, cron úloh a aplikácií bez spoliehania sa na Firebase, Pushover alebo akúkoľvek inú službu tretej strany. Podporuje viacero klientskych aplikácií a organizuje notifikácie podľa zdroja s úrovňami priority.
Vlastné hostovanie Gotify uchováva všetky notifikačné dáta na vašom vlastnom VPS, čím zaručuje súkromie a dostupnosť. Jeho minimálna náročnosť na zdroje znamená, že beží pohodlne popri iných aplikáciách bez toho, aby súťažil o pamäť alebo CPU.
Kľúčové vlastnosti Gotify
Jednoduché REST API
Posielajte upozornenia z akéhokoľvek skriptu alebo aplikácie jedinou požiadavkou HTTP POST — nevyžaduje sa žiadne SDK a žiadne zložité nastavenie.
WebSockets v reálnom čase
Správy sa okamžite odosielajú pripojeným klientom cez WebSocket, čím sa zabezpečí, že upozornenia sa zobrazia na vašich zariadeniach v momente, keď sú odoslané.
Android a weboví klienti
Prijímajte upozornenia na zariadeniach so systémom Android s oficiálnou aplikáciou, alebo monitorujte správy v ľubovoľnom prehliadači prostredníctvom vstavanej webovej UI.
Podpora viacerých aplikácií
Organizujte upozornenia podľa zdrojovej aplikácie so samostatnými tokenmi a úrovňami priority, pričom upozornenia monitoringu, zálohy a udalosti CI zostanú jasne oddelené.
Rozšíriteľnosť zásuvných modulov
Rozšírte Gotify pomocou komunitných pluginov na pridanie nových zdrojov notifikácií, pravidiel preposielania a vlastných integrácií bez úpravy hlavného servera.
Prečo spustiť Gotify na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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