Nasadenie Fusion RSS jedným kliknutím.
Ľahká čítačka RSS s vlastným hosťovaním, s čistým webovým UI, klávesovými skratkami a podporou Fever API.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Fusion RSS
Fusion je minimalistická open-source RSS čítačka napísaná v Go, ktorá sa zameriava na rýchly pracovný postup čítania bez rušivých vplyvov. Parsuje RSS a Atom kanály, automaticky objavuje kanály z URL adries webových stránok a organizuje odbery do skupín, pričom sleduje stav neprečítaných správ, záložky a fulltextové vyhľadávanie v celej vašej knižnici.
Hostovanie Fusion na vlastnom VPS udržuje váš zoznam odberov a históriu čítania mimo služieb tretích strán a jeho kompatibilita s Fever API umožňuje natívnym mobilným klientom ako Reeder, Unread a FeedMe synchronizovať sa s vašou vlastnou inštanciou namiesto cloudového agregátora.
Kľúčové vlastnosti Fusion RSS
Fever API podpora
Synchronizujte články s natívnymi klientmi pre iOS, Android a stolné počítače, ako sú Reeder, Unread a FeedMe, prostredníctvom vstavaného rozhrania API kompatibilného s Fever.
Klávesnicou ovládaná čítačka
Skratky v štýle Google Reader vám umožňujú triediť stovky článkov za reláciu bez opustenia klávesnice.
Automatické zisťovanie kanála
Vložte akúkoľvek URL adresu webovej stránky a Fusion automaticky nájde RSS alebo Atom kanál, s organizáciou do skupín pre prehľadné zoznamy odberov.
Responzívna PWA
Inštalovateľná progresívna webová aplikácia poskytuje zážitok z čítania s natívnym pocitom na telefónoch, tabletoch a prehliadačoch na stolných počítačoch.
OIDC jednotné prihlásenie
Voliteľná integrácia OpenID Connect vám umožňuje autentifikovať sa voči Keycloak, Authelia alebo akémukoľvek kompatibilnému poskytovateľovi identity.
Bez zbytočností AI
Zámerne vynecháva funkcie sumarizácie a odporúčania AI, aby čitateľ zostal sústredený, nenáročný a predvídateľný.
Prečo spustiť Fusion RSS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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