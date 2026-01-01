Nasaďte JupyterLab jednoklikovou inštaláciou.
Novej generácie webové IDE pre interaktívne zápisníky, terminály a editory kódu v jednotnom prostredí dátovej vedy.
Vyberte si VPS plán pre JupyterLab
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť JupyterLab
JupyterLab je moderný nástupca Jupyter Notebooku, ponúkajúci flexibilné rozhranie s viacerými panelmi, ktoré kombinuje interaktívne zápisníky, terminál, editor kódu, prehliadač súborov a prehliadače výstupov v jednom pracovnom priestore založenom na prehliadači. Podporuje viac ako 40 jazykových jadier a integruje sa s Gitom, databázami a cloudovým úložiskom prostredníctvom bohatého ekosystému rozšírení.
Hostovanie JupyterLabu na VPS poskytuje dátovým vedcom a výskumníkom vyhradené výpočtové zdroje bez obmedzení času vykonávania, bez obmedzení pamäte a bez resetovania relácií. Vaše nainštalované balíky, nakonfigurované prostredia a uložené dátové sady pretrvávajú medzi reláciami, čím sa eliminuje neustály cyklus preinštalovania bežný pri cloudových notebookových službách.
Kľúčové vlastnosti JupyterLab
Zjednotený pracovný priestor
Pracujte súčasne s notebookmi, terminálmi, textovými editormi a prehliadačmi súborov v usporiadateľnom viacpanelovom rozhraní — bez prepínania kontextu medzi nástrojmi.
Viacjazyčné jadrá
Spúšťajte Python, R, Julia a viac ako 40 ďalších jazykových jadier a prepínajte medzi nimi v rámci tej istej relácie, aby ste použili najlepší nástroj pre každú úlohu.
Vstavaný terminál
Nainštalujte balíky pomocou pip alebo conda, spravujte úložiská Git a spúšťajte systémové príkazy priamo z prehliadača bez samostatného klienta SSH.
Spolupráca v reálnom čase
Zdieľajte relácie poznámkových blokov s kolegami na simultánne úpravy, čo umožňuje živú párovú analýzu a kolaboratívny vývoj modelov.
Ekosystém rozšírení
Rozšírte JupyterLab o integráciu Git, konektory databáz, inšpektory premenných a vizualizačné nástroje prostredníctvom rastúcej knižnice komunitných rozšírení.
Prečo spustiť JupyterLab na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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