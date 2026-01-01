Nasadiť WAHA jednoklikovou inštaláciou.
Samoobslužné WhatsApp HTTP API, ktoré vám umožňuje odosielať a prijímať správy prostredníctvom jednoduchého REST rozhrania.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť WAHA
WAHA (WhatsApp HTTP API) je open-source REST API server, ktorý obaluje WhatsApp Web do čistého HTTP rozhrania, takže akákoľvek aplikácia alebo služba môže posielať správy, prijímať udalosti a spravovať relácie bez závislostí na prehliadači alebo nákladov na cloud tretích strán. Podporuje viacero backendov enginov – táto šablóna používa engine NOWEB, ktorý komunikuje priamo cez WebSocket bez spustenia prehliadača, vďaka čomu je ľahký a efektívny z hľadiska zdrojov VPS.
Vlastné hostovanie WAHA udržiava vaše údaje o reláciách WhatsApp, obsah správ a integrácie webhookov pod vašou plnou kontrolou. Pripojte svoj CRM, chatbota, helpdesk alebo interný nástroj k WhatsApp za pár minút pomocou štandardných HTTP volaní, so vstavaným webovým panelom a interaktívnym Swagger UI, ktoré sú súčasťou balenia.
Kľúčové vlastnosti WAHA
REST API pre WhatsApp
Odosielajte a prijímajte správy WhatsApp, médiá a udalosti prostredníctvom zdokumentovaného REST API prístupného z akéhokoľvek jazyka alebo frameworku.
Vstavaný webový dashboard
Spravujte relácie, skenujte QR kódy a monitorujte aktivitu prostredníctvom webového rozhrania bez písania akéhokoľvek kódu.
Webhook streamovanie udalostí
Posielajte prichádzajúce správy a aktualizácie stavu na vaše vlastné koncové body s konfigurovateľnými filtrami udalostí a vlastnými hlavičkami.
Trvalosť relácie
Relácie prežijú reštarty kontajnerov automaticky – nie je potrebné opätovné skenovanie QR kódu po reštarte alebo aktualizácii.
Spracovanie mediálnych súborov
Odosielajte a prijímajte obrázky, dokumenty, hlasové poznámky a videosúbory s integrovaným lokálnym úložiskom pre prijaté médiá.
Prečo spustiť WAHA na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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