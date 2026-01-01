Nasadiť SuggestArr inštaláciu jedným kliknutím.
Automatický systém odporúčaní médií, ktorý analyzuje históriu pozerania a vyžiada si podobný obsah prostredníctvom Seer.
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S čím sa dá postaviť SuggestArr
SuggestArr sa pripája k vášmu mediálnemu serveru (Jellyfin, Plex alebo Emby) a vašej inštancii Seer, aby automatizoval cyklus objavovania médií a požiadaviek. Číta nedávnu históriu pozerania, nachádza podobné filmy a televízne relácie prostredníctvom databázy TMDb a automaticky odosiela žiadosti o stiahnutie podľa konfigurovateľného plánu – čím uzatvára cyklus medzi tým, čo pozeráte dnes, a tým, čo sa objaví vo vašej knižnici zajtra.
Na rozdiel od manuálnych pracovných postupov žiadostí beží SuggestArr bez obsluhy. Voliteľný režim AI využívajúci akékoľvek API kompatibilné s OpenAI (vrátane lokálneho Ollama) pridáva hyper-personalizované odporúčania s vyhľadávaním v prirodzenom jazyku. Nastavenie sa vykonáva prostredníctvom sprievodcu webovým UI po nasadení – v čase nasadenia nie sú potrebné žiadne poverenia API.
Kľúčové vlastnosti SuggestArr
Analýza histórie sledovania
Číta nedávnu históriu prehrávania z Jellyfin, Plex alebo Emby na identifikáciu toho, čo používatelia sledujú, a na zobrazenie relevantných kandidátov pre nové odporúčania.
Automatizované odoslanie žiadosti
Odosiela mediálne požiadavky priamo do vašej inštancie Seer podľa konfigurovateľného plánu cron, bez potreby manuálneho zásahu po počiatočnom nastavení.
Odporúčania poháňané TMDb
Vyhľadáva podobné tituly pomocou API The Movie Database s filtrami pre žáner, hodnotenie, rok vydania, jazyk a dostupnosť streamovania.
Objavovanie poháňané AI
Voliteľná integrácia LLM s OpenAI, Ollama, Gemini alebo LiteLLM poskytuje personalizované odporúčania a umožňuje vyhľadávanie médií v prirodzenom jazyku.
Prehliadač protokolov v reálnom čase
Vstavaný dashboard so živými filtrovanými protokolmi zobrazujúci presne, čo bolo odporúčané, vyžiadané a preskočené počas každého spustenia automatizácie.
Prečo spustiť SuggestArr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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