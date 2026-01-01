Zľava až do výšky 69 % na Microweber

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Open-source drag-and-drop nástroj na tvorbu webových stránok a CMS so vstavaným elektronickým obchodom, používajúci Laravel.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasaďte Microweber inštaláciou jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Microweber

Microweber je open-source CMS a nástroj na tvorbu webových stránok, ktorý vám umožňuje zostavovať stránky, blogy a online obchody ťahaním blokov priamo na živú stránku — žiadny samostatný náhľad administrácie, žiadne kódovanie šablón. Postavený na Laravel a licencovaný pod MIT, dodáva sa s kompletným e-commerce enginom, viacjazyčným obsahom a modulárnym systémom, ktorý štandardne pokrýva obchody, galérie, kontaktné formuláre a blogové príspevky.

Vlastné hostovanie Microweberu na vašom vlastnom VPS udržuje súbory vašej stránky, zákaznícke objednávky a nahrané médiá úplne pod vašou kontrolou, bez poplatkov za stránku, bez transakčných poplatkov a bez obmedzení platformy na témy alebo moduly, ktoré môžete nainštalovať.

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Kľúčové vlastnosti Microweber

Živý drag-and-drop editor

Upravujte stránky priamo vo front-ende presúvaním blokov, textu a obrázkov na miesto — rozloženie, ktoré vytvoríte, je presne to, čo vidia návštevníci.

Vstavané e-commerce

Spustite si internetový obchod s katalógmi produktov, košíkom, pokladňou a správou objednávok zahrnutými v jadre — nie je potrebný žiadny samostatný doplnok ani predplatné.

Laravel základ

Postavené na PHP frameworku Laravel, čo vývojárom poskytuje známu štruktúru MVC, balíčky Composer a Eloquent ORM na bezpečné rozšírenie platformy.

Viacjazyčný obsah

Publikujte rovnakú stránku vo viacerých jazykoch s natívnymi prekladateľskými nástrojmi, aby ste mohli osloviť medzinárodné publikum bez doplnkov tretích strán.

Ekosystém modulov

Pridajte galérie, kontaktné formuláre, posuvníky, obchody a blogové príspevky ako opakovane použiteľné moduly, ktoré možno pretiahnuť na ľubovoľnú stránku a vizuálne prekonfigurovať.

White-labelové témy

Prispôsobte si šablóny, branding a rozloženia voľne pod licenciou MIT – ideálne pre agentúry, ktoré vytvárajú webové stránky pre klientov bez závislosti od dodávateľa.

Prečo spustiť Microweber na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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