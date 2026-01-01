Nasaďte Microweber inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source drag-and-drop nástroj na tvorbu webových stránok a CMS so vstavaným elektronickým obchodom, používajúci Laravel.
Vyberte si VPS plán pre Microweber
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Microweber
Microweber je open-source CMS a nástroj na tvorbu webových stránok, ktorý vám umožňuje zostavovať stránky, blogy a online obchody ťahaním blokov priamo na živú stránku — žiadny samostatný náhľad administrácie, žiadne kódovanie šablón. Postavený na Laravel a licencovaný pod MIT, dodáva sa s kompletným e-commerce enginom, viacjazyčným obsahom a modulárnym systémom, ktorý štandardne pokrýva obchody, galérie, kontaktné formuláre a blogové príspevky.
Vlastné hostovanie Microweberu na vašom vlastnom VPS udržuje súbory vašej stránky, zákaznícke objednávky a nahrané médiá úplne pod vašou kontrolou, bez poplatkov za stránku, bez transakčných poplatkov a bez obmedzení platformy na témy alebo moduly, ktoré môžete nainštalovať.
Kľúčové vlastnosti Microweber
Živý drag-and-drop editor
Upravujte stránky priamo vo front-ende presúvaním blokov, textu a obrázkov na miesto — rozloženie, ktoré vytvoríte, je presne to, čo vidia návštevníci.
Vstavané e-commerce
Spustite si internetový obchod s katalógmi produktov, košíkom, pokladňou a správou objednávok zahrnutými v jadre — nie je potrebný žiadny samostatný doplnok ani predplatné.
Laravel základ
Postavené na PHP frameworku Laravel, čo vývojárom poskytuje známu štruktúru MVC, balíčky Composer a Eloquent ORM na bezpečné rozšírenie platformy.
Viacjazyčný obsah
Publikujte rovnakú stránku vo viacerých jazykoch s natívnymi prekladateľskými nástrojmi, aby ste mohli osloviť medzinárodné publikum bez doplnkov tretích strán.
Ekosystém modulov
Pridajte galérie, kontaktné formuláre, posuvníky, obchody a blogové príspevky ako opakovane použiteľné moduly, ktoré možno pretiahnuť na ľubovoľnú stránku a vizuálne prekonfigurovať.
White-labelové témy
Prispôsobte si šablóny, branding a rozloženia voľne pod licenciou MIT – ideálne pre agentúry, ktoré vytvárajú webové stránky pre klientov bez závislosti od dodávateľa.
Prečo spustiť Microweber na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.